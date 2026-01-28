Logo
Станари у Србији имају право на заштиту: Ево када не морају да иселе чак и ако власник не жели да продужи уговор

28.01.2026

17:05

Коментари:

0
klkuč, nekretnina, vrata
Фото: Pixabay

За неке најмопримце који су добили обавјештење о исељењу постоје посебне заштитне мјере. Сазнајте које су то мјере и ко има право на њих у Србији.

Приликом закупа стана или куће у Србији изузетно је важно знати своја права ако станодавац одлучи да раскине уговор и тражи исељење. Закон о становању и Закон о облигационим односима предвиђају заштиту у одређеним случајевима, посебно за рањиве категорије.

Посебно су заштићени припадници Војске Србије и чланови њихових породица. Не могу бити исељени током активне службе ако закупнина не прелази одређени праг (у складу са прописима о војним лицима). Исто правило важи и за њихове најближе.

prijedor

Градови и општине

Двојица подузетника из БиХ улажу десетке милиона марака у ново насеље

Осим тога, станарина се не може одбити од плате осим ако постоји коначна судска пресуда. У случају тужбе за исељење, војно лице може затражити одгоду поступка до 90 дана – суд често одобрава продужење рока ако се докаже да исељење угрожава службу или породицу.

Шта учинити када добијете обавјештење о раскиду уговора или тужбу за исељење

Након примитка обавјештења или тужбе, најмопримац има право поднијети суду писани одговор у којем образлаже зашто се исељење не би требало провести.

У одговору детаљно опишите ситуацију: разлоге за неплаћање, кораке за добијање помоћи (нпр. социјална помоћ, субвенције за станарину), те шта је станодавац учинио или пропустио. Ако сте поднијели захтјев за помоћ при плаћању режија или станарине и чекате одлуку, обавезно то наведите.

Препоручује се да се обратите суду или тражите бесплатну правну помоћ (преко Центра за правну помоћ или судских служби) како бисте сазнали тачна права и најбољи поступак у вашем случају.

Станари

Србија

