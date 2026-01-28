Ево шта је утврдила инспекција у случају преминуле Милене: Имала ЦРП 350, умрла након три дана

Извор:
Након жалбе коју је упутио отац Милене Китановић (34) из Прокупља која је преминула у УКЦ Ниш, како тврди отац због грешке љекара, инспекција Министарства здравља утврдила је да су љекари у УКЦ Ниш поступали по протоколу.
Такође, инспекцијом је установљено је да је преминула дјевојка примљена у нишку установу у изузетно тешком, животно угроженом стању са развијеним септичким шоком и перитонитисом, што је значајно ограничило терапијске могућности, сазнаје Телеграф.рс.
Након ове одлуке, биће спроведена и ванредна провјера.
Како сазнаје поменути портал, након спроведене ванредне унутрашње провјере квалитета стручног рада здравствених радника који су учествовали у пружању здравствене заштите пацијенткињи, покојној Милени Китановић из Прокупља, у Здравственом центру Прокупље и Универзитетском Клиничком центру Ниш, здравствени инспектор ће поднијети захтјев Министарству здравља за спровођење ванредне спољне провјере квалитета стручног рада здравствених радника, након чега ће здравствени инспектори предузети законом прописане мјере.
Подсјетимо, Милена Китановић (34) из Прокупља преминула је у нишком Клиничком центру 11. јануара, само три дана након што се са боловима у стомаку јавила љекарима у Прокупљу. Њен отац Миодраг Китановић тврди да је његова кћерка у петак 9. јануара након првог прегледа пуштена кући, али да се убрзо све искомпликовало. Министарство здравља је одмах послало инспекцију, а болница спроводи све интерне процедуре.
Милена је прегледана, урађен јој је и рендген, примила је и инфузију, љекар је предложио преглед абдомена и гинеколошки преглед, али, како отац објашњава, нису добили никакав упут да се то обави на лицу мјеста, отпустили су је уз савјет да пије терапију коју је добила и да прати стање. Сљедећег дана ситуација је била мало боља, али се стање увече нагло погоршава.
- У суботу преко дана није имала температуру нити је повраћала, имала је болове који су били нешто слабији него раније. Касно увече, око пола дванаест, болови су се појачали и поново смо отишли у Хитну, а они су нас опет послали у болницу. Поново је у смјени био исти љекар, ми смо опет урадили рендгенски снимак и пребацили су је на одјељење хирургије. Ту је и преноћила. У недјељу ујутру ме је позвала и рекла да је припремају за операцију. Одмах сам дошао и замолио да је пребаце за УКЦ Ниш и тамо изврше операцију. Докторка је организовала транспорт и медицинску пратњу. Оперисали су је у Нишу, али већ је било касно - испричао је отац за Телеграф.рс.
