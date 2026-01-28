Logo
Large banner

Ево шта је утврдила инспекција у случају преминуле Милене: Имала ЦРП 350, умрла након три дана

Извор:

Телеграф

28.01.2026

15:20

Коментари:

0
bolest, zaraza, bolnica
Фото: Unsplash

Након жалбе коју је упутио отац Милене Китановић (34) из Прокупља која је преминула у УКЦ Ниш, како тврди отац због грешке љекара, инспекција Министарства здравља утврдила је да су љекари у УКЦ Ниш поступали по протоколу.

Такође, инспекцијом је установљено је да је преминула дјевојка примљена у нишку установу у изузетно тешком, животно угроженом стању са развијеним септичким шоком и перитонитисом, што је значајно ограничило терапијске могућности, сазнаје Телеграф.рс.

sreca radost ljubav

Занимљивости

Три знака у којима се рађају жене које увијек пронађу разлог за осмијех

Након ове одлуке, биће спроведена и ванредна провјера.

Како сазнаје поменути портал, након спроведене ванредне унутрашње провјере квалитета стручног рада здравствених радника који су учествовали у пружању здравствене заштите пацијенткињи, покојној Милени Китановић из Прокупља, у Здравственом центру Прокупље и Универзитетском Клиничком центру Ниш, здравствени инспектор ће поднијети захтјев Министарству здравља за спровођење ванредне спољне провјере квалитета стручног рада здравствених радника, након чега ће здравствени инспектори предузети законом прописане мјере.

Подсјетимо, Милена Китановић (34) из Прокупља преминула је у нишком Клиничком центру 11. јануара, само три дана након што се са боловима у стомаку јавила љекарима у Прокупљу. Њен отац Миодраг Китановић тврди да је његова кћерка у петак 9. јануара након првог прегледа пуштена кући, али да се убрзо све искомпликовало. Министарство здравља је одмах послало инспекцију, а болница спроводи све интерне процедуре.

Трамп Доналд

Свијет

Трамп: Америчка морнарица спремна за операцију у Ирану сличну оној у Венецуели

Милена је прегледана, урађен јој је и рендген, примила је и инфузију, љекар је предложио преглед абдомена и гинеколошки преглед, али, како отац објашњава, нису добили никакав упут да се то обави на лицу мјеста, отпустили су је уз савјет да пије терапију коју је добила и да прати стање. Сљедећег дана ситуација је била мало боља, али се стање увече нагло погоршава.

- У суботу преко дана није имала температуру нити је повраћала, имала је болове који су били нешто слабији него раније. Касно увече, око пола дванаест, болови су се појачали и поново смо отишли у Хитну, а они су нас опет послали у болницу. Поново је у смјени био исти љекар, ми смо опет урадили рендгенски снимак и пребацили су је на одјељење хирургије. Ту је и преноћила. У недјељу ујутру ме је позвала и рекла да је припремају за операцију. Одмах сам дошао и замолио да је пребаце за УКЦ Ниш и тамо изврше операцију. Докторка је организовала транспорт и медицинску пратњу. Оперисали су је у Нишу, али већ је било касно - испричао је отац за Телеграф.рс.

Подијели:

Тагови:

Милена Китановић

Инспекција

preminula djevojka

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Три вјежбе због којих ћете до прољећа бити у топ форми

Здравље

Три вјежбе због којих ћете до прољећа бити у топ форми

48 мин

0
Весна Медница и њен син осуђени на 10 година робије

Регион

Весна Медница и њен син осуђени на 10 година робије

51 мин

0
pronadjeno tijelo u miljacki

Хроника

Узнемирујући призори у Сарајеву: У кориту Миљацке пронађено тијело

51 мин

0
Зашто је онлајн упознавање један од најбољих начина да пронађете партнера

Занимљивости

Зашто је онлајн упознавање један од најбољих начина да пронађете партнера

58 мин

0

Више из рубрике

Сутра почиње поновљено суђење Кецмановићима

Србија

Сутра почиње поновљено суђење Кецмановићима

1 ч

0
Тадија Пантић

Србија

Ухапшен убица вође навијача Партизана

5 ч

0
Језиви детаљи пожара: Кров се срушио на непокретног човјека, погинуо Радомир (68)

Србија

Језиви детаљи пожара: Кров се срушио на непокретног човјека, погинуо Радомир (68)

7 ч

0
Преминула Милица Мила Кнежевић

Србија

Преминула Милица Мила Кнежевић

22 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

48

Пленковић открио да ли ће Хрватска приступити Одбору за мир

15

47

Највећа плата у Српској 180.000 КМ: Ево гдје је исплаћена

15

45

Стиже опасно невријеме: Пријете обилне падавине и олује са грмљавином

15

39

Урушила се огромна скела у Загребу, снимак постао виралан

15

34

Цвијановић: Нека живи пријатељство Републике Српске и Израела, као и српског и јеврејског народа

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner