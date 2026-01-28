Logo
Large banner

Зашто је онлајн упознавање један од најбољих начина да пронађете партнера

Извор:

Кликс

28.01.2026

14:51

Коментари:

0
Зашто је онлајн упознавање један од најбољих начина да пронађете партнера
Фото: Unsplash

Оно што је некада дјеловало непознато и несигурно, стручњаци за партнерске односе сада препознају као ефикасан и промишљен начин да упознате људе с којима сте компатибилни.

Психолози који се баве љубавним односима оптимистични су према дигиталном упознавању те знају како му приступити на начин да буде аутентично, безбједно и смислено.

Бихевиорална научница Логан Урy наводи да права снага онлине упознавања лежи у томе што проширује ваш круг људи, али вам истовремено помаже да јасније сагледате шта вам је истински битно код партнера. Када су особе свјесне и намјерне, упознавање тада престаје да буде игра случаја и постаје питање избора.

Такође, стручњаци наводе да вас онлине упознавање повезује са људима које у свакодневном животу вјероватно никада не бисте срели. Уз то, слободне особе упознавању приступају промишљеније него раније. Више комуницирају и размишљају.

sunce

Наука и технологија

Руски научници упозоравају: Велика коронална рупа се формирала на Сунцу

Осим тога, стручњаци истичу да више избора доноси бољу компатибилност, јер тада упознајете људе ван свог свакодневног круга, што повећава шансе за умрежавање.

Такође, друштвене мреже су простор да будете своји прије сусрета уживо, а поруке вам омогућавају да се разговори развијају природно, без притиска да оставите савршен утисак.

Подијели:

Тагови:

интернет

упознавање

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Зашто мачке нису привржене као пси?

Занимљивости

Зашто мачке нису привржене као пси?

1 седм

0
Руски научници упозоравају: Велика коронална рупа се формирала на Сунцу

Наука и технологија

Руски научници упозоравају: Велика коронална рупа се формирала на Сунцу

1 седм

0
Ајфон 4 залудио младе: Ево зашто набављају телефон из 2010. године

Занимљивости

Ајфон 4 залудио младе: Ево зашто набављају телефон из 2010. године

1 седм

0
Српска Нова година: Шта треба да знате о обичајима, традицији и почецима

Занимљивости

Српска Нова година: Шта треба да знате о обичајима, традицији и почецима

2 седм

0

Више из рубрике

turističke destinacije za ljeto 2026

Занимљивости

Ове европске дестинације сви препоручују за 2026. годину

2 ч

0
У којим годинама људи драстично старе: Ови периоди су прекретнице

Занимљивости

У којим годинама људи драстично старе: Ови периоди су прекретнице

4 ч

0
Проглашен мртвим, па га вратили у живот: Оно што је ''видио'' памтиће цијелог живота

Занимљивости

Проглашен мртвим, па га вратили у живот: Оно што је ''видио'' памтиће цијелог живота

19 ч

0
Радост срећа дјевојка море

Занимљивости

За ове знакове слиједи 5 најбољих година: Новац, срећа и успјех су на њиховој страни

21 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

45

Стиже опасно невријеме: Пријете обилне падавине и олује са грмљавином

15

39

Урушила се огромна скела у Загребу, снимак постао виралан

15

34

Цвијановић: Нека живи пријатељство Републике Српске и Израела, као и српског и јеврејског народа

15

25

Кремљ: Европа саму себе осуђује на "скупу" зависност

15

20

Ево шта је утврдила инспекција у случају преминуле Милене: Имала ЦРП 350, умрла након три дана

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner