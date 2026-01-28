Зашто је онлајн упознавање један од најбољих начина да пронађете партнера

Извор:
Кликс
28.01.2026
14:51
Коментари:0
Оно што је некада дјеловало непознато и несигурно, стручњаци за партнерске односе сада препознају као ефикасан и промишљен начин да упознате људе с којима сте компатибилни.
Психолози који се баве љубавним односима оптимистични су према дигиталном упознавању те знају како му приступити на начин да буде аутентично, безбједно и смислено.
Бихевиорална научница Логан Урy наводи да права снага онлине упознавања лежи у томе што проширује ваш круг људи, али вам истовремено помаже да јасније сагледате шта вам је истински битно код партнера. Када су особе свјесне и намјерне, упознавање тада престаје да буде игра случаја и постаје питање избора.
Такође, стручњаци наводе да вас онлине упознавање повезује са људима које у свакодневном животу вјероватно никада не бисте срели. Уз то, слободне особе упознавању приступају промишљеније него раније. Више комуницирају и размишљају.
Осим тога, стручњаци истичу да више избора доноси бољу компатибилност, јер тада упознајете људе ван свог свакодневног круга, што повећава шансе за умрежавање.
Такође, друштвене мреже су простор да будете своји прије сусрета уживо, а поруке вам омогућавају да се разговори развијају природно, без притиска да оставите савршен утисак.
