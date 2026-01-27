Проглашен мртвим, па га вратили у живот: Оно што је ''видио'' памтиће цијелог живота

Извор:
Корисник Реддита јавио се на популарном форуму "Ask Me Anything", гдје је без задршке подијелио шокантно искуство.
„Умро сам, реанимиран сам и дуго сам био на апаратима за одржавање живота“, написао је.
Додао је и да ради у здравству, због чега му је искуство било још снажније:
„Бити и здравствени радник и пацијент који је преживио овако нешто то вам потпуно промени перспективу.“
У коментарима је детаљније описао шта се догодило: љекари су га прогласили мртвим „на неколико минута“, након чега је прикључен на механичку вентилацију и провео неколико дана у јединици интензивне његе.
„Нисам осјећао бол. Заправо, било ми је… пријатно“
Иако је његово тијело водило тешку борбу, он тврди да није осјећао никакав бол.
„Искуство је било невјероватно", написао је. „Био сам потпуно без бола, чак сам се осјећао и удобно, док је моје тијело физички пролазило кроз пакао.“
Сјећа се да је повраћао док је био на респиратору и да је дошло до аспирације, ситуације у којој садржај доспије у плућа, што иначе изазива јак осјећај гушења. Међутим, он каже да ни тада није осјећао бол.
У једном тренутку, док је био у интензивној њези, доживио је искуство које описује као излазак из тијела.
„Био сам окружен породицом у соби, и то ми је давало огроман осјећај мира“, написао је.
„Могао сам да чујем њихове разговоре, јасно и прецизно. Али колико год да сам покушавао да им одговорим или да ступим у контакт с њима нисам могао. То ми је било најчудније.“
Најпотреснији дио искуства, према његовим речима, догодио се у тренутку када му је респиратор уклоњен.
Тада је, како тврди, „видио“ своју баку, која је преминула још 2004. године.
„Рекла ми је да се окренем… и да моје вријеме овдје тек почиње.“
Након тога, осјетио је како му цијеви излазе из плућа и чуо медицинске сестре како му гласно дозивају име.
У коментарима се повела расправа да ли су оваква искуства посљедица лијекова, халуцинација или нечег сасвим другог?
Он признаје да и сам повремено преиспитује оно што је доживио.
„Понекад се питам да ли су то били лијекови“, написао је. „Али сваки пут када размишљам о томе, на крају се вратим истом закључку била је то заиста она.“
Занимљиво је да је додао и сљедеће:
Поред клиничког рада, бави се и истраживањем и развојем, а има приступ чак и ИБМ квантном рачунару, због чега се посљедњих година интензивно бави квантном физиком, пише Унилад.
Можда управо због тога, каже, његов поглед на живот и смрт више никада није био исти.
