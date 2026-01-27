Logo
Large banner

Проглашен мртвим, па га вратили у живот: Оно што је ''видио'' памтиће цијелог живота

Извор:

Курир

27.01.2026

19:52

Коментари:

0
Проглашен мртвим, па га вратили у живот: Оно што је ''видио'' памтиће цијелог живота
Фото: Pexels

Корисник Реддита јавио се на популарном форуму "Ask Me Anything", гдје је без задршке подијелио шокантно искуство.

„Умро сам, реанимиран сам и дуго сам био на апаратима за одржавање живота“, написао је.

Евро паре новац

Економија

Само Маск зарадио више од човјека који има везе са Србијом

Додао је и да ради у здравству, због чега му је искуство било још снажније:

„Бити и здравствени радник и пацијент који је преживио овако нешто то вам потпуно промени перспективу.“

У коментарима је детаљније описао шта се догодило: љекари су га прогласили мртвим „на неколико минута“, након чега је прикључен на механичку вентилацију и провео неколико дана у јединици интензивне његе.

„Нисам осјећао бол. Заправо, било ми је… пријатно“

Иако је његово тијело водило тешку борбу, он тврди да није осјећао никакав бол.

„Искуство је било невјероватно", написао је. „Био сам потпуно без бола, чак сам се осјећао и удобно, док је моје тијело физички пролазило кроз пакао.“

Електропривреда-02102025

Економија

Осигурати већи ниво сарадње енергетских субјеката

Сјећа се да је повраћао док је био на респиратору и да је дошло до аспирације, ситуације у којој садржај доспије у плућа, што иначе изазива јак осјећај гушења. Међутим, он каже да ни тада није осјећао бол.

Излазак из тијела и гласови породице

У једном тренутку, док је био у интензивној њези, доживио је искуство које описује као излазак из тијела.

„Био сам окружен породицом у соби, и то ми је давало огроман осјећај мира“, написао је.

„Могао сам да чујем њихове разговоре, јасно и прецизно. Али колико год да сам покушавао да им одговорим или да ступим у контакт с њима нисам могао. То ми је било најчудније.“

Сусрет са баком која је преминула 2004. године

Најпотреснији дио искуства, према његовим речима, догодио се у тренутку када му је респиратор уклоњен.

Тада је, како тврди, „видио“ своју баку, која је преминула још 2004. године.

Савиндан

Градови и општине

Светосавска академија први пут у Средњошколском центру у Лакташима

„Рекла ми је да се окренем… и да моје вријеме овдје тек почиње.“

Након тога, осјетио је како му цијеви излазе из плућа и чуо медицинске сестре како му гласно дозивају име.

Халуцинација или нешто више?

У коментарима се повела расправа да ли су оваква искуства посљедица лијекова, халуцинација или нечег сасвим другог?

Он признаје да и сам повремено преиспитује оно што је доживио.

„Понекад се питам да ли су то били лијекови“, написао је. „Али сваки пут када размишљам о томе, на крају се вратим истом закључку била је то заиста она.“

Рите гацко

Економија

Не престаје крађа горива из РиТЕ Гацко

Занимљиво је да је додао и сљедеће:

Поред клиничког рада, бави се и истраживањем и развојем, а има приступ чак и ИБМ квантном рачунару, због чега се посљедњих година интензивно бави квантном физиком, пише Унилад.

Можда управо због тога, каже, његов поглед на живот и смрт више никада није био исти.

Подијели:

Тагови:

klinička smrt

болница

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Дјевојка која је прехлађена лежи у кревету

Здравље

Стручњаци упозоравају: Одлазити болестан на посао - више штете него користи

45 мин

0
"Уставни суд БиХ излази из оквира надлежности"

БиХ

"Уставни суд БиХ излази из оквира надлежности"

58 мин

0
БиХ широм отворила врата Марку Перковићу Томпсону

БиХ

БиХ широм отворила врата Марку Перковићу Томпсону

59 мин

0
Пећина

Регион

Велико откриће у Словенији: ''То је био сан многих''

59 мин

0

Више из рубрике

Радост срећа дјевојка море

Занимљивости

За ове знакове слиједи 5 најбољих година: Новац, срећа и успјех су на њиховој страни

1 ч

0
Ово је најсрећнији знак у хороскопу до краја 2026. године

Занимљивости

Ово је најсрећнији знак у хороскопу до краја 2026. године

4 ч

0
Исповијест сурогат мајке: Сви мисле да је предаја бебе најтежа, али није

Занимљивости

Исповијест сурогат мајке: Сви мисле да је предаја бебе најтежа, али није

7 ч

0
Грчки јогурт из продавнице, колико везе има с оним "правим"?

Занимљивости

Грчки јогурт из продавнице, колико везе има с оним "правим"?

8 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

17

Лото резултати 8. коло (27. јануар 2026): Извучени бројеви и Џокер комбинација

20

06

Пијани возач слетио са пута, па покушао побјећи полицији

19

53

Кошаркаши Борца против Сутјеске за пласман у плеј-оф Аба 2 лиге

19

52

Крвљу исказали оданост Двоглавом орлу: Огласио се ПАОК након трагичне несреће

19

52

Проглашен мртвим, па га вратили у живот: Оно што је ''видио'' памтиће цијелог живота

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner