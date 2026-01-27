Logo
Само Маск зарадио више од човјека који има везе са Србијом

Евро паре новац
Фото: Markus Spiske/Pexels

Шеф одбране генерације миленијалаца стекао је више богатства у првих неколико седмица 2026. године него било ко на свијету осим директора Тесле, Илона Муска.

Мајкл Стрнад (33) обогатио се за 22 милијарде долара од почетка јануара, показује "Блумбергов" индекс милијардера.

Само је извршни директор Тесле и Спејс Икса Илон Маск, који је од почетка године порастао за 70 милијарди долара, стекао веће богатство у том периоду.

Раст од 150 одсто

Стрнадово нето богатство порасло је за 150% на 37 милијарди долара за мање од мјесец дана, што га је гурнуло на 64. мјесто на листи најбогатијих.

Сада је богатији од суоснивача Фејсбука Едуарда Саверина, шефа СофтБанка Масаyшија Сона и челичног магната Лакшмија Митала.

Његов пораст богатства изазван је котирањем његове компаније, Чехословак Груп, на берзи у Амстердаму у петак.

ЦСГ је осигурао јавну процјену вриједности преко 30 милијарди долара, а Стрнад је продао своје дионице у вриједности од 3 милијарде долара у иницијалној јавној понуди, смањујући своје власништво са практично 100% на 85%.

Преузео породични бизнис

Као руководилац у сектору одбране у тридесетим годинама, Стрнад се истиче међу 10 највећих добитника ове године, од којих су многи много старији и имају софтверска богатства.

На тој листи су оснивач Интерактив Брокерса Томас Петерфај и суоснивачи Алфабета Лери Пејџ и Сергеј Брин.

"Блумберг" је ажурирао Стрнадово нето богатство на основу његовог удјела у ЦСГ-у. Раније се ослањао на финансијске податке ЦСГ-а и мултипликаторе вредновања његових конкурената у сектору одбране.

На веб страници ЦСГ-а види се да је компанија започела као Екскалибур Арми, коју је 1995. године основао Стрнадов отац за производњу копнене опреме за војску, полицију и хитне службе.

Стрнад се придружио компанији 2011. године, постао је генерални директор 2013. године, а власништво је преузео 2018. године. Проширио је фокус и присуство ЦСГ-а: сада запошљава преко 14.000 људи у осам земаља и послује у аутомобилској, ваздухопловној, жељезничкој и одбрамбеној индустрији.

ЦСГ се углавном проширио кроз аквизиције , укључујући Татра Труцкс, произвођача сачмарица Пераци и Д Кинетик Груп, која је власник брендова муниције Федерал и Ремингтон.

Производи дронове у Србији

Стрнадова компанија такође посједује академију за обуку пилота хеликоптера и земаљског особља у Словачкој, води творницу муниције у Шпанији и има лиценцу од европског огранка Џенерал Динамикса за производњу оклопних возила Пандур.

Дионице обрамбене индустрије оствариле су надмашујући раст у посљедњих неколико година захваљујући већим обвезама влада у погледу улагања у одбрану, те сукобима између Русије и Украјине као и Израела и Газе који су повећали потражњу за војном опремом.

Иначе, овај милијардер је повезан са производњом дронова у Србији о чему је "Дојче Веле" писао раније.

