БиХ широм отворила врата Марку Перковићу Томпсону

Извор:
АТВ
27.01.2026
19:19
Након бројних контроверзи у Хрватској, али и другим државама, Марко Перковић Томпсон најавио је концерт у Босни и Херцеговини.
Концерт ће, како је објављено на његовим страницама на друштвеним мрежама, бити одржан 13. фебруара 2026. године у спортској дворани Пецара у Широком Бријегу.
Како је најављено, информације о продаји улазница биће саопштене накнадно.
Најава концерта долази у тренутку појачане пажње јавности у Хрватској, гдје се Томпсон поново нашао у фокусу полемика због својих наступа и односа са градским властима Загреба. Током протеклих мјесеци у хрватским медијима вођена је расправа након што Град Загреб није одобрио одржавање додатног Томпсоновог концерта, што је изазвало међусобне оптужбе између пјевача и градоначелника Загреба Томислава Томашевића.
Томпсон је у јавним иступима навео да сматра како су градске власти поступале селективно, док је Томашевић истицао да су одлуке донесене у складу са важећим процедурама и уговорима, наглашавајући да Град Загреб није био организатор концерта, нити одговоран за његов садржај.
Пјевач је годинама једна од најпопуларнијих, али и најконтроверзнијих музичких личности у Хрватској и региону. Његови концерти редовно окупљају велики број посјетилаца, док дио јавности и невладине организације критикују његове поједине пјесме и поруке, јер се на наступима појављују симболи и поруке које, у најмању руку подсјећају на усташки режим из Другог свјетског рата.
Најава концерта контроверзног пјевача, који у својим пјесмама неријетко шири мржњу против Срба, долази баш у тренутку када су хрватски хулигани направили хаос у БиХ и напали навијаче Црвене звезде.
Да подсјетимо, више навијача Звезде повријеђено је када су их напали хулигани који су наоружани ушли из Хрватске.
Сви повријеђени навијачи Звезде су из Републике Српске.
О овом инциденту надлежни у БиХ шуте, а умјесто осуде напада на њихове држављане, услиједило је отварање врата пјевачу који на концертима свакодневно узвикује усташки поздрав "За дом спремни".
