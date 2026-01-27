Шта се дешава са тијелом када попијемо расол?

Извор:
Стил Курир
27.01.2026
18:49
Коментари:0
Чаша расола (воде од киселог купуса) на празан стомак многима звучи необично, али овај стари „народни трик“ има и своје физиолошко објашњење.
Умјерен унос може имати низ ефеката на организам – од бржег разбуђивања до бољег варења. Ево шта се заправо дешава у тијелу.
Свијет
Сијарто: Тужба поводом забране руског гаса
Током ноћи тијело губи течност и минерале. Расол је богат натријумом и садржи калијумом, па помаже да се електролити брзо надокнаде. Зато се многи осјећају „живље“ већ неколико минута након испијања мале количине.
Ферментисана течност стимулише лучење желудачних сокова. То може олакшати јутарњу тромост дигестивног система, смањити надутост и припремити стомак за доручак. Код неких људи се побољшава и редовност столице.
Ако је расол природно ферментисан (без сирћета), садржи корисне бактерије и органске киселине. Оне могу допринијети равнотежи цријевне микробиоте, што је важно за имунитет и опште здравље.
Регион
Није за малољетне: Не престају да цуре експлицитни снимци Мирјане Пајковић
Због садржаја соли, расол може благо повисити притисак код оних који пате од јутарње хипотензије. Многи наводе да им помаже против вртоглавице и слабости у раним сатима.
Расол помаже тијелу да се „ресетује“ након физичког напора, знојења или мањка сна. Због електролита, често се користи и као природна алтернатива спортским напицима.
Иако није чудотворан лијек, расол може смањити главобољу и мучнину након алкохола јер надокнађује изгубљене минерале и подстиче хидрирање.
Економија
Кошарац: "Хидроелектране на Дрини" један од најважнијих енергетских стубова Српске
Не треба претјеривати. Довољно је 50–100 мл (пола чаше) ујутру. Веће количине могу оптеретити желудац и унијети превише соли.
-Особе са високим крвним притиском
-Они који имају проблеме са желуцем (гастритис, чир)
-Људи на дијети са смањеним уносом соли
За њих расол није забрањен, али треба га пити ријетко или у минималној количини – или га прескочити.
Занимљивости
За ове знакове слиједи 5 најбољих година: Новац, срећа и успјех су на њиховој страни
Чаша расола ујутру може бити једноставан и природан начин да се тијело разбуди, хидрира и припреми за дан. Кључ је у умјерености и избору природно ферментисаног расола. Оно што су наши стари знали из искуства, данас има и своје објашњење у биологији тијела.
Најновије
Најчитаније
20
17
20
06
19
53
19
52
19
52
Тренутно на програму