Које је најбоље вријеме за вечеру?

Вријеме вечере за свакога зависи од бројних фактора: радних смјена, обавеза, вјежбања, породичних активности, умора, зато није једноставно одредити вријеме које би у потпуности одговарало свима.
Истина је да не постоји универзално вријеме за вечеру.
“Постоји толико много варијабли које треба узети у обзир када се размишља о „идеалном“ времену оброка. Када се разматра шта „рано“ значи у овом контексту, за просјечну, здраву особу, чини се да нема разлике да ли је вечера у 17 часова или у 18:30 часова. Најважније је пронаћи нешто што одговара вашем распореду”, каже Маја Фелер, магистар, диетолог, сертификовани нутрициониста за Реал Симпле.
Наша тијела имају тенденцију да прате природни циркадијални ритам – или циклус спавања и буђења. Унутрашњи сат који нам помаже да разумијемо када треба да идемо у кревет и да се пробудимо. Многи системи и процеси нашег тијела, укључујући метаболизам, на неки начин су повезани са нашим јединственим ритмовима спавања и буђења. А када је у питању храна, наша тијела преферирају досљедан распоред у односу на нередовнију исхрану или чекање док не будемо гладни да бисмо нешто појели. Наш метаболизам се успорава како дан одмиче (баш као што наше тијело постаје уморније како се приближава вријеме за спавање).
Дакле, чак и ако ваш распоред не дозвољава рану вечеру, постоји корист од редовности у начину на који једете, ако то одговара вашем начину живота. Оброк или ужина у редовним интервалима могу помоћи у избјегавању скокова и падова шећера у крви, што може да спријечи жељу за храном, тромост и осјећај „глади“.
Један одличан начин да одредите право вријеме за оброк за ваше лично благостање јесте да размислите о томе у које вријеме обично идете на спавање – и да од тога кренете уназад. Иако вријеме вечере може бити подложно индивидуалним распоредима, идеално је за ваше здравље да између посљедњег оброка и одласка на спавање остане два до три сата.
Једење вечере преблизу времена за спавање значи да ће се највећи дио варења одвијати док спавате, што може ометати способност вашег тијела да се регенерише, узрокујући поремећен или лош сан.
