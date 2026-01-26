Макронова странка мијења име

Извор:
Центристичка странка француског предсједника Емануела Макрона "Ренесанса" промијениће име по трећи пут за мање од 10 година и постаће "Нова Република", рекао је у лидер партије Габријел Атал.
"Да, зато што то наши чланови желе. Одржао сам гласање међу члановима `Ренесансе` о овом питању и више од 70 одсто је изразило жељу да промијенимо име", потврдио је Атал Радију РТЛ када су га питали о промјени имена.
Ребрендирање ће бити обављено након општинских избора у марту.
Име странке служи као њено лице, објаснио је Атал и додао да оно мора да буде усклађено са визијом партије и да одражава њену идеологију.
Рад на промјени имена је у току већ неколико мјесеци, дјелимично зато што је тренутно име "Ренесанса" многима непознато или носи негативне асоцијације, сазнаје РТЛ.
