Црвени руж је довољан да изгледате дотјерано

Извор:
Агенције
26.01.2026
20:18
Коментари:0
Сви желимо изгледати дотјерано сваког дана, чак и када немамо много времена. У таквим ситуацијама кључну улогу може имати шминка, али понекад је довољан само један производ.
На друштвеним мрежама поново се говори о једноставном трику љепоте који већ годинама користе стјуардесе, модели и шминкери. Ријеч је о такозваној "теорији црвеног ружа", за коју многи тврде да чини да лице изгледа свјежије и уједначеније – чак и без остале шминке.
- Ако на лицу не носите ништа осим црвеног ружа, кожа ће аутоматски дјеловати љепше јер се пажња преусмјерава на усне - објашњава Алексис Андрулакис.
Додаје како је у пракси примијетила велику разлику када особе замијене неутрални сјај за усне јарком црвеном нијансом.
- Црвена боја једноставно обасја лице и даје му живост - каже она.
Иза ове теорије крије се и логично објашњење. Црвена је визуелно најстимулативнија боја у спектру, што значи да природно привлачи поглед. Када носите црвени руж, мозак се фокусира на усне, док ситне несавршености попут мрља или неуједначеног тена остају у другом плану.
У свијету козметике, црвени руж одавно симболизује самопоуздање, храброст и став. Зато, ако вам треба брзи трик за бољи изглед и додатну дозу самопоуздања, одговор је једноставан.
