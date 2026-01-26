Захтјев за обиљежавање службених возила Добоја

Аутор:Божана Живановић
26.01.2026
19:53
Коментари:0
Обиљежавање свих возила градске управе. То је иницијатива добојске опозиције упућена градским властима. Разлози да се десетак службених возила које користи градска управа прикладно означе, су објашњавају, вишеструки.
"Веће повјерење грађана , првенствено и то и јесте циљ, с друге стране имамо ту уштеду горива, која би била сигурно абнормално велика", истакао је одборник Листе за правду и ред у СГ Добоја Мирослав Боројевић.
"У 3 сата када заврше послове кључ оставе у градској управи и да та возила стоје на паркингу не да се они у њима возају приватно по љетовањима, зимовањима, до пијаце", казао је одборник, СДС у СГ Добој Стефљан Гаврић.
Идеја није лоша, уколико би се реализовала, кажу Добојлије. Контрола би била била већа.
"Требало би, а зна се наша политика каква је","Мени не значи ништа њега вози само возач и тако и тако","Па требала би бити обиљежена, би требала", казали су.
Она која треба да буду означена, већ јесу, одговара први човјек скупштине. Закон, тврди, не налаже да ознаку носе сва возила.
"Сва инспекцијска возила морају бити обиљежена и она су обиљежена нема разлога да не буду. Као и у предузећима, не обиљежава се возило директора да се разумијемо", рекао је предсједник Скупштине града Добоја Зоран Благојевић.
Раније су подсјећа опозиција градска и републичка предузећа обиљежила своја возила. Како ће да поступи град, одговориће им након што се обрате писаним захтјевом.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
22
39
22
37
22
35
22
29
22
27
Тренутно на програму