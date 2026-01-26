Logo
Захтјев за обиљежавање службених возила Добоја

Божана Живановић

26.01.2026

19:53

Обиљежавање свих возила градске управе. То је иницијатива добојске опозиције упућена градским властима. Разлози да се десетак службених возила које користи градска управа прикладно означе, су објашњавају, вишеструки.

"Веће повјерење грађана , првенствено и то и јесте циљ, с друге стране имамо ту уштеду горива, која би била сигурно абнормално велика", истакао је одборник Листе за правду и ред у СГ Добоја Мирослав Боројевић.

"У 3 сата када заврше послове кључ оставе у градској управи и да та возила стоје на паркингу не да се они у њима возају приватно по љетовањима, зимовањима, до пијаце", казао је одборник, СДС у СГ Добој Стефљан Гаврић.

Идеја није лоша, уколико би се реализовала, кажу Добојлије. Контрола би била била већа.

"Требало би, а зна се наша политика каква је","Мени не значи ништа њега вози само возач и тако и тако","Па требала би бити обиљежена, би требала", казали су.

Она која треба да буду означена, већ јесу, одговара први човјек скупштине. Закон, тврди, не налаже да ознаку носе сва возила.

"Сва инспекцијска возила морају бити обиљежена и она су обиљежена нема разлога да не буду. Као и у предузећима, не обиљежава се возило директора да се разумијемо", рекао је предсједник Скупштине града Добоја Зоран Благојевић.

Раније су подсјећа опозиција градска и републичка предузећа обиљежила своја возила. Како ће да поступи град, одговориће им након што се обрате писаним захтјевом.

Doboj

službena vozila

