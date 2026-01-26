Logo
Требињским средњошколцима коначно топло

Бојан Носовић

26.01.2026

19:46

0

Коначно су се мало загријали требињски средњошколци али се у клупама нису много задржали јер су због проблема са гријањем часови скраћени. Стари и дотрајали котлови тражи замјену, управе школа траже рјешење а ђаци нормалне услове.

"Прорадио је котао и у већини учионица се уграђује клима, данас сам био у двије учионице и уграђена је клима. Тако да је данас радила и клима и котао данас је било и више него топло. Видио сам у центру средњих школа да се такође уграђује, гимназија већ има", рекао је из Савјета ученика Техничке школе у Требињу Данас у школи Павле Паликућа.

Скоро је постала традиција да три требињске средње школе у друго полугодиште уђу са хладним учионицама а све због проблема са котловима у које се ложе угаљ и дрва. Ово је задњи час да се стари систем гријања из темеља промијени, кажу за АТВ директори.

"Квар се десио а када се квар деси морамо да реагујемо и поправљамо. У сваком случају тежња наша постоји да идемо за тим неки усавршавање, и да идемо са промјеном система гријања", казао је директор Техничке школе Требиње Небојша Бобан.

"Мора да се уради, сигурно ће бити тако, обећања су чврста и дефинитивно да се мора приступити рјешавању које ће бити дугорочно да се више не долази у ову ситуацију", казао је директор Гимназије Јован Дучић Требиње Доброслав Слијепчевић.

Обећање је сигурно од градских власти али и из Владе Српске зато све очи из Требиња гледају у Боривоја Голубовића, ресорног министра. Његови службеници данас одговарају.

"Министарство просвјете и културе Републике Српске Министарство је у сталној комуникацији са директорима наведених школа, а у циљу трајног рјешавања овог питања, Министарство просвјете и културе Републике Српске ће у наредном периоду, у сарадњи са Градском управом Града Требиња, обезбиједити средства за набавку и инсталацију новог котла", саопштено је из Министарства просвјете и културе Републике Српске.

А када би систем гријања у три требињске средње школе био модернији продисале би и комшије. Из оближњег насеља Луч често стижу притужбе због онога што излази из димњака школске котловнице.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Тагови:

Требиње

srednja škola

grijanje

