Меморијална академија у знак сјећања на жртве Холокауста

26.01.2026
19:38
Коментари:0
У Јеврејском културном центру "Арие Ливне" у Бањалуци вечерас је почела Меморијална академија поводом Међународног дана сјећања на жртве Холокауста.
Меморијалној академији присуствују предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић, предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, Његово преосвештенство епископ паркачко-славонски Јован, представници Јеврејске општине Бањалука, Градске управе, те представници академске заједнице.
Организатори су Јеврејска општина Бањалука, Јеврејског културни центар "Арие Ливне" и Друштво српско-јеврејског пријатељства.
Република Српска
Тришић Бабић: Посјета Изреалу започела на велика врата - састанком са предсједником
Генерална скупштина УН је на засједању 1. новембра 2005. године усвојила Резолуцију о обиљежавању Међународног дана сјећања на жртве Холокауста.
За датум обиљежавања, односно сјећање на милионе жртава страдалих у Холокаусту током Другог свјетског рата, изабран је 27. јануар, дан када су јединице Совјетске армије 1945. године ослободиле највећи нацистички концентрациони логор Аушвиц.
Друштво
4 ч0
Друштво
6 ч0
Друштво
7 ч0
Друштво
7 ч1
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму