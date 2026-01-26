Logo
Блокирани теретни гранични прелази са ЕУ: Ево коме је дозвољен улаз

26.01.2026

15:37

Блокирани гранични прелази са ЕУ
Фото: АТВ

На теретним граничним прелазима са ЕУ у току је регионални протест превозника због проблема са боравком возача у земљама Шенгена и новог система уласка у ЕУ.

Протест траје више од три сата, а улазак је дозвољен само за хитне и посебне случајеве - за камионе који возе лијекове, стоку и робу за потребе Оружаних снага БиХ, преноси Аваз.

У протесту, који се се одржава на свим теретним граничним прелазима са ЕУ због проблема са боравком возача у земљама Шенгена и новог система уласка у ЕУ, учествују возачи из БиХ, Србије, Црне Горе и Сјеверне Македоније.

Путнички саобраћај преко граничних прелаза није у блокади.

Координатор протеста у Градишци Мирко Ивановић рекао је да ће блокаде трајати до испуњења захтјева, односно док надлежне институције ЕУ не прихвате њихов захтјев да превозници морају имати посебан статус у односу на туристе.

