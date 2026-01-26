Logo
Large banner

Расте водостај Босне у Добоју

Извор:

СРНА

26.01.2026

12:21

Коментари:

0
Расте водостај Босне у Добоју

Водостај ријеке Босне у Добоју је у порасту, али је испод коте редовне одбране, подаци су Републичког хидрометеоролошког завода.

Водостај ријеке Босне у Добоју у 10.30 часова износио је 156 центиметара и има тенденцију даљег раста.

Нулта кота водостаја ријеке Босне за Добој износи 137 центиметара. Висина коте редовне одбране од поплава је 300, а ванредне 450 центиметара.

Највећи водостај ријеке Босне измјерен је 15. маја 2014. године када је износио 721 центиметар.

Подијели:

Тагови:

vodostaj

rijeka Bosna

Добој

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Минић: То што ради ЦИК је "невиђени јавашлук"

Република Српска

Минић: То што ради ЦИК је "невиђени јавашлук"

37 мин

0
Месар открио зашто су чварци папрено скупи

Занимљивости

Месар открио зашто су чварци папрено скупи

39 мин

0
Превозници из БиХ и региона блокирали теретне граничне прелазе са ЕУ

Друштво

Превозници из БиХ и региона блокирали теретне граничне прелазе са ЕУ

41 мин

1
Познато за колико је продат НИС! Ово је цијена за 56 одсто компаније

Србија

Познато за колико је продат НИС! Ово је цијена за 56 одсто компаније

53 мин

0

Више из рубрике

Превозници из БиХ и региона блокирали теретне граничне прелазе са ЕУ

Друштво

Превозници из БиХ и региона блокирали теретне граничне прелазе са ЕУ

41 мин

1
Апсурдност БиХ: "Када се неко крсти, то "шокирао јавност", а када прими ислам, то је "сретна вијест"

Друштво

Апсурдност БиХ: "Када се неко крсти, то "шокирао јавност", а када прими ислам, то је "сретна вијест"

2 ч

0
Невријеме направило проблеме: Више мјеста у Херцеговини без струје

Друштво

Невријеме направило проблеме: Више мјеста у Херцеговини без струје

4 ч

0
Бањалука је јутрос осванула обавијена густом маглом, а овај град је већ неко вријеме на листи са најзагађенијом ваздухом у региону.

Друштво

Бањалука обавијена густом маглом и нездравим ваздухом

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

50

Минић о сачекуши у Тузли: Брине полицијска реакција

12

48

Ужас у комшилуку: Мушарац злостављао и силовао чланове породице

12

39

Градоначелника гађали противтенковском ракетом: Невјероватан снимак атентата!

12

33

Минић мљекарима: Мајстори, нећете са тракторима пред Владу

12

31

Ово се никад није догодило на Гренд слему – историја на Аустралијан опену

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner