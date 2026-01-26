Расте водостај Босне у Добоју

Извор:
СРНА
26.01.2026
12:21
Коментари:0
Водостај ријеке Босне у Добоју је у порасту, али је испод коте редовне одбране, подаци су Републичког хидрометеоролошког завода.
Водостај ријеке Босне у Добоју у 10.30 часова износио је 156 центиметара и има тенденцију даљег раста.
Нулта кота водостаја ријеке Босне за Добој износи 137 центиметара. Висина коте редовне одбране од поплава је 300, а ванредне 450 центиметара.
Највећи водостај ријеке Босне измјерен је 15. маја 2014. године када је износио 721 центиметар.
