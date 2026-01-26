Logo
Познато за колико је продат НИС! Ово је цијена за 56 одсто компаније

Познато за колико је продат НИС! Ово је цијена за 56 одсто компаније
Фото: АТВ

Компанија МОЛ је купила 56 одсто НИС-а по цени која се процјењује између 900 милиона и милијарду евра. Претходно је постојала спремност да се за НИС понуди и већи износ, али детаљи о потенцијалној продаји Србији нису откривани како не би били угрожени државни интереси.

Истакнуто је и да Србија до 2035. године неће имати сигурну енергетску будућност уколико се не настави са континуираним улагањем у енергетску инфраструктуру.

Огласио се НИС послије одлуке ОФАК-а

Министарство финансија САД издало је компанији НИС посебну лиценцу којом се омогућава несметано обављање оперативних активности компаније закључно са 20. фебруаром 2026. године, саопштила је компанија.

Тијана проводаџија

Занимљивости

Тијана је била проводаџија најбогатијим људима на свијету, проговорила о бизарним захтјевима

Како је наведено, нова лиценца омогућава одржавање пословања, уговора и других споразума који укључују НИС или његова оперативна зависна друштва, укључујући рафинеријску прераду, увоз сирове нафте, обављање трансакција неопходних за сигурност снабдијевања и техничко одржавање, као и финансијска поравнања.

"О свим новим околностима које могу утицати на пословање компаније, НИС ће правовремено обавестити јавност", наведено је у саопштењу компаније.

(Блиц)

