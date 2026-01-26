Тијана је била проводаџија најбогатијим људима на свијету, проговорила о бизарним захтјевима

Извор:
Курир
Тијана, дипломирани психолог и регрутер, једно вријеме радила је у Лондону као проводаџија за изузетно богате клијенте. Говорећи о свом професионалном путу, открила је да је то био најчуднији, али и најзахтјевнији посао који је икада обављала.
Агенција у којој је била запослена бавила се ексклузивним спајањем парова, намијењеним искључиво клијентима са огромним богатством. Чланарине су се кретале од 15.000 до чак 100.000 фунти, али ни толики износ није гарантовао чланство.
„Чак и ако сте могли да платите чланарину, то није био доказ да сте довољно богати. Сви будући чланови морали су да приложе доказе о имовини вриједној најмање милион фунти“, испричала је Тијана.
Разлог због ког је Тијана радила у овој агенцији био је врло специфичан: фирма је запошљавала само дипломиране психологе. Циљ је био да се психолошко знање примијени како би клијентима помогла да пронађу дугорочне и озбиљне партнере.
„Наша улога је била много више од обичног спајања људи. Са сваким клијентом радила сам улазни интервју који је трајао сатима. Циљ је био да их заиста упознам – од професионалне каријере, преко личне приче, до тога шта тачно траже у партнеру“, објаснила је Тијана.
На основу тих разговора, клијенти су потом повезивани са особама из интерне базе агенције, које су одговарале њиховим вриједностима, жељама и животном стилу.
Тијана описује клијентелу као изузетно разнолику, али уједињену једним заједничким фактором – огромним богатством.
„Радила сам са људима из свих пословних сфера: власници мултимилионских компанија, индустријски магнати, познате личности, па чак и дјеца султана одређених држава“, каже Тијана.
Агенција је током свог рада успјела да споји више од 2.000 парова, што је био један од њених највећих професионалних успјеха. Ипак, рад у ексклузивној фирми је нагло прекинут.
„Фирма се напрасно угасила 2020. године“, закључила је Тијана, не откривајући додатне разлоге затварања.
