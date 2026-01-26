Logo
Large banner

Тијана је била проводаџија најбогатијим људима на свијету, проговорила о бизарним захтјевима

Извор:

Курир

26.01.2026

11:45

Коментари:

0
Дипломирани психолог Тијана открива како је радила у ексклузивној лондонској агенцији која је спајала само клијенте са имовином већом од милион фунти.
Фото: Instagram/karijeraa

Тијана, дипломирани психолог и регрутер, једно вријеме радила је у Лондону као проводаџија за изузетно богате клијенте. Говорећи о свом професионалном путу, открила је да је то био најчуднији, али и најзахтјевнији посао који је икада обављала.

Ексклузивно проводаџисање за милионере

Агенција у којој је била запослена бавила се ексклузивним спајањем парова, намијењеним искључиво клијентима са огромним богатством. Чланарине су се кретале од 15.000 до чак 100.000 фунти, али ни толики износ није гарантовао чланство.

lov lovac

Регион

Из ловачке пушке гађао пса луталицу па ранио брата

„Чак и ако сте могли да платите чланарину, то није био доказ да сте довољно богати. Сви будући чланови морали су да приложе доказе о имовини вриједној најмање милион фунти“, испричала је Тијана.

Психологија у служби љубави

Разлог због ког је Тијана радила у овој агенцији био је врло специфичан: фирма је запошљавала само дипломиране психологе. Циљ је био да се психолошко знање примијени како би клијентима помогла да пронађу дугорочне и озбиљне партнере.

„Наша улога је била много више од обичног спајања људи. Са сваким клијентом радила сам улазни интервју који је трајао сатима. Циљ је био да их заиста упознам – од професионалне каријере, преко личне приче, до тога шта тачно траже у партнеру“, објаснила је Тијана.

На основу тих разговора, клијенти су потом повезивани са особама из интерне базе агенције, које су одговарале њиховим вриједностима, жељама и животном стилу.

Клијенти из света бизниса, познатих и султана

Тијана описује клијентелу као изузетно разнолику, али уједињену једним заједничким фактором – огромним богатством.

„Радила сам са људима из свих пословних сфера: власници мултимилионских компанија, индустријски магнати, познате личности, па чак и дјеца султана одређених држава“, каже Тијана.

sarajevski policajci

Хроника

Укинута пресуда за убиство сарајевских полицајаца

Агенција је током свог рада успјела да споји више од 2.000 парова, што је био један од њених највећих професионалних успјеха. Ипак, рад у ексклузивној фирми је нагло прекинут.

„Фирма се напрасно угасила 2020. године“, закључила је Тијана, не откривајући додатне разлоге затварања.

(Курир)

Подијели:

Таг:

Sajt za upoznavanje

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Имате пса у Њемачкој? Могли би платити казну до 10 хиљада евра

Занимљивости

Имате пса у Њемачкој? Могли би платити казну до 10 хиљада евра

4 ч

0
Док је Венеција деценијама симбол романтике, гондола и канала, Љубљана се тихо, али сигурно позиционира као дестинација коју путници бирају због аутентичности, приступачних цијена и знатно мањег броја туриста.

Занимљивости

Зашто је Љубљана нова Венеција?

4 ч

0
Астролози откривају 3 знака са најбољом душом на свијету

Занимљивости

Астролози откривају 3 знака са најбољом душом на свијету

18 ч

0
Овако је Тито јео, уживао с мјером

Занимљивости

Овако је Тито јео, уживао с мјером

21 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

50

Минић о сачекуши у Тузли: Брине полицијска реакција

12

48

Ужас у комшилуку: Мушарац злостављао и силовао чланове породице

12

39

Градоначелника гађали противтенковском ракетом: Невјероватан снимак атентата!

12

33

Минић мљекарима: Мајстори, нећете са тракторима пред Владу

12

31

Ово се никад није догодило на Гренд слему – историја на Аустралијан опену

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner