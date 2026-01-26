Имате пса у Њемачкој? Могли би платити казну до 10 хиљада евра

26.01.2026
Љубав према псима није довољна — власништво над псом у Њемачкој захтијева и приличну финансијску обавезу. Према закону, онај ко држи пса у Њемачкој не мора само правилно хранити и његовати свог љубимца, већ га мора и пријавити, као и редовно плаћати порез на псе (Hundesteuer).
Власник је такође дужан да се побрине да пас на огрлици носи важан додатак — псећу маркицу. Без ње, ствари могу врло брзо постати скупе.
Псећа маркица, позната и као маркица пореза на псе, службени је доказ да је пас пријављен надлежној институцији и да је порез плаћен. Издаје се након пријаве и обично садржи јединствени регистрациони број. Маркица није модни додатак нити украс — она је законска обавеза чим је пас изван куће.
Правила која се односе на псећу маркицу:
Према подацима Савезног министарства финансија Њемачке, порез на псе је „локални порез који је везан за држање паса, а прикупљају га градови и општине“. То значи да свака општина или град самостално одлучује да ли ће увести овај порез и колики ће он износити. Не постоји јединствен савезни закон о порезу на псе.
У многим њемачким градовима и општинама важи правило да пас, чим се нађе изван куће или ограђеног дворишта, мора имати псећу маркицу јасно и видљиво причвршћену на огрлици. Ово омогућава брзу идентификацију одбјеглих животиња и њихов повратак власницима. Жута трака на огрлици може бити симбол упозорења да пас треба простор, али она не може замијенити службену маркицу.
Они који не схвате озбиљно обавезу ношења псеће маркице ризикују високе новчане казне. Теоретски, казна може износити и до 10.000 евра ако је пас затечен без маркице, преноси портал „Т-онлајн“.
Ова максимална казна ријетко се изриче у пуном износу и најчешће се примјењује у случајевима када пас уопште није пријављен, што се сматра утајом пореза.
За пуко заборављање или непричвршћивање маркице казне су знатно ниже и најчешће се крећу између 10 и 50 евра. Ријеч је о административном прекршају.
Високе казне до 10.000 евра служе општинама као законско средство притиска ради ефикасног спровођења пореских правила, наводи „Fenix-Magazin“.
