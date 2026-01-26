Logo
Large banner

Имате пса у Њемачкој? Могли би платити казну до 10 хиљада евра

26.01.2026

08:49

Коментари:

0
Имате пса у Њемачкој? Могли би платити казну до 10 хиљада евра
Фото: Unsplash

Љубав према псима није довољна — власништво над псом у Њемачкој захтијева и приличну финансијску обавезу. Према закону, онај ко држи пса у Њемачкој не мора само правилно хранити и његовати свог љубимца, већ га мора и пријавити, као и редовно плаћати порез на псе (Hundesteuer).

Власник је такође дужан да се побрине да пас на огрлици носи важан додатак — псећу маркицу. Без ње, ствари могу врло брзо постати скупе.

Важан детаљ на огрлици: шта је уопште псећа маркица?

Псећа маркица, позната и као маркица пореза на псе, службени је доказ да је пас пријављен надлежној институцији и да је порез плаћен. Издаје се након пријаве и обично садржи јединствени регистрациони број. Маркица није модни додатак нити украс — она је законска обавеза чим је пас изван куће.

Правила која се односе на псећу маркицу:

  • садржи регистрациони број;
  • представља доказ да је пас пријављен надлежној институцији;
  • служи за идентификацију пса;
  • у многим њемачким градовима и општинама обавезна је чим је пас изван куће;
  • уколико није причвршћена на огрлицу, пријети казна;
  • не може се замијенити личном маркицом са бројем телефона.

Да ли сваки власник мора плаћати порез на псе?

Према подацима Савезног министарства финансија Њемачке, порез на псе је „локални порез који је везан за држање паса, а прикупљају га градови и општине“. То значи да свака општина или град самостално одлучује да ли ће увести овај порез и колики ће он износити. Не постоји јединствен савезни закон о порезу на псе.

У многим њемачким градовима и општинама важи правило да пас, чим се нађе изван куће или ограђеног дворишта, мора имати псећу маркицу јасно и видљиво причвршћену на огрлици. Ово омогућава брзу идентификацију одбјеглих животиња и њихов повратак власницима. Жута трака на огрлици може бити симбол упозорења да пас треба простор, али она не може замијенити службену маркицу.

Казна до 10.000 евра ако пас нема маркицу

Они који не схвате озбиљно обавезу ношења псеће маркице ризикују високе новчане казне. Теоретски, казна може износити и до 10.000 евра ако је пас затечен без маркице, преноси портал „Т-онлајн“.

Ова максимална казна ријетко се изриче у пуном износу и најчешће се примјењује у случајевима када пас уопште није пријављен, што се сматра утајом пореза.

За пуко заборављање или непричвршћивање маркице казне су знатно ниже и најчешће се крећу између 10 и 50 евра. Ријеч је о административном прекршају.

Високе казне до 10.000 евра служе општинама као законско средство притиска ради ефикасног спровођења пореских правила, наводи „Fenix-Magazin“.

Подијели:

Тагови:

porez

pas

Њемачка

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

кад игра ђоковић у Аустралији на Аустралијан опену против Маестрелија

Тенис

Американци у чуду због Новака Ђоковића, једна ствар их посебно плаши

4 ч

0
Ђоковић сазнао наредног ривала: Борба за полуфинале

Тенис

Ђоковић сазнао наредног ривала: Борба за полуфинале

5 ч

0
Новак Ђоковић каже да је она будући број 1

Тенис

Новак Ђоковић каже да је она будући број 1

19 ч

0
Које савјете је Ива Јовић добила од Новака Ђоковића

Тенис

Које савјете је Ива Јовић добила од Новака Ђоковића

19 ч

0

Више из рубрике

Док је Венеција деценијама симбол романтике, гондола и канала, Љубљана се тихо, али сигурно позиционира као дестинација коју путници бирају због аутентичности, приступачних цијена и знатно мањег броја туриста.

Занимљивости

Зашто је Љубљана нова Венеција?

4 ч

0
Астролози откривају 3 знака са најбољом душом на свијету

Занимљивости

Астролози откривају 3 знака са најбољом душом на свијету

18 ч

0
Овако је Тито јео, уживао с мјером

Занимљивости

Овако је Тито јео, уживао с мјером

21 ч

0
Бака Дара везе коло као да је дјевојка, а пуни 90! Фешта за памћење

Занимљивости

Бака Дара везе коло као да је дјевојка, а пуни 90! Фешта за памћење

23 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

50

Минић о сачекуши у Тузли: Брине полицијска реакција

12

48

Ужас у комшилуку: Мушарац злостављао и силовао чланове породице

12

39

Градоначелника гађали противтенковском ракетом: Невјероватан снимак атентата!

12

33

Минић мљекарима: Мајстори, нећете са тракторима пред Владу

12

31

Ово се никад није догодило на Гренд слему – историја на Аустралијан опену

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner