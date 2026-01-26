Ђоковић сазнао наредног ривала: Борба за полуфинале

26.01.2026
Српски тенисер Новак Ђоковић без борбе се пласирао у четвртфинале Аустралијан опена пошто му је због повреде предао млади Јакуб Меншик, док смо у току ноћи сазнали ко ће му бити наредни ривал.
Многи су видели нови дуел са Фрицом, међутим Музети је одиграо без грешке и биће следећи изазивач Ђоковићу.
Лоренцо Музети је за само два сата на терену побиједио Тејлора Фрица (6:2, 7:5, 6:4), тако да ће у сриједу играти против Новака Ђоковића за мјесто у полуфиналу Аустралијан опена.
🚨 Double tweener and an OH MY MUSETTI alert deserves this angle 🤯😤@wwos • @espn • @tntsports • @wowowtennis • #AO26 pic.twitter.com/8LgAA4QinR— #AusOpen (@AustralianOpen) January 26, 2026
Неће ово бити нимало лак дуел за Ђоковића, пошто је Музети два од четири меча до сада добио без изгубљеног сета. У првом мечу на турниру Колињон му је предао 2:1, док је против Махача морао да игра пет сетова, када је скоро четири и по сата провео на терену, па би управо та свјежина могла да буде предност за Нолета.
Добра вијест је и да су њих двојица до сада одиграла 10 мечева, а да је девет припало Ђоковићу, укључујући посљедњих шест. Једини који је Музети добио био је на шљаци.
Уједно, ко добије овај меч, под условом да Зверев не уђе у финале Аустралијан опена, биће трећи тенисер свијета од понедјељка, преноси Мондо.
Још три побједе дијеле Новака Ђоковића од 25. гренд слема и знамо да ће због тога посебно да "загризе", иако је јасно да ће играти три најтежа могућа меча на турниру.
Погледајте како изгледа жријеб за Новака:
1. коло - Педро Мартинез (3:0)
2. коло - Франческо Маестрели (3:0)
3. коло - Ботик ван де Зандсхулп (3:0)
4. коло - Јакуб Меншик (предао)
Четвртфинале - Лоренцо Музети
Полуфинале - Јаник Синер, Бен Шелтон, Каспер Руд
Финале - Карлос Алкараз, Саша Зверев, Де Минор
