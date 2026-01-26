Logo
Ђоковић сазнао наредног ривала: Борба за полуфинале

26.01.2026

07:17

Ђоковић сазнао наредног ривала: Борба за полуфинале
Фото: Tanjug / AP / Dita Alangkara

Српски тенисер Новак Ђоковић без борбе се пласирао у четвртфинале Аустралијан опена пошто му је због повреде предао млади Јакуб Меншик, док смо у току ноћи сазнали ко ће му бити наредни ривал.

Многи су видели нови дуел са Фрицом, међутим Музети је одиграо без грешке и биће следећи изазивач Ђоковићу.

Лоренцо Музети је за само два сата на терену побиједио Тејлора Фрица (6:2, 7:5, 6:4), тако да ће у сриједу играти против Новака Ђоковића за мјесто у полуфиналу Аустралијан опена.

Неће ово бити нимало лак дуел за Ђоковића, пошто је Музети два од четири меча до сада добио без изгубљеног сета. У првом мечу на турниру Колињон му је предао 2:1, док је против Махача морао да игра пет сетова, када је скоро четири и по сата провео на терену, па би управо та свјежина могла да буде предност за Нолета.

Добра вијест је и да су њих двојица до сада одиграла 10 мечева, а да је девет припало Ђоковићу, укључујући посљедњих шест. Једини који је Музети добио био је на шљаци.

Уједно, ко добије овај меч, под условом да Зверев не уђе у финале Аустралијан опена, биће трећи тенисер свијета од понедјељка, преноси Мондо.

Како сад изгледа пут Новака Ђоковића?

Још три побједе дијеле Новака Ђоковића од 25. гренд слема и знамо да ће због тога посебно да "загризе", иако је јасно да ће играти три најтежа могућа меча на турниру.

Погледајте како изгледа жријеб за Новака:

1. коло - Педро Мартинез (3:0)

2. коло - Франческо Маестрели (3:0)

3. коло - Ботик ван де Зандсхулп (3:0)

4. коло - Јакуб Меншик (предао)

Четвртфинале - Лоренцо Музети

Полуфинале - Јаник Синер, Бен Шелтон, Каспер Руд

Финале - Карлос Алкараз, Саша Зверев, Де Минор

