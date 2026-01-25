Против кога Ђоковић игра за полуфинале АО?

Извор:
Курир
25.01.2026
13:22
Коментари:0
Српски тенисер Новак Ђоковић пласирао се без борбе у четвртфинале Отвореног првенства Аустралије у Мелбурну, пошто се Чех Јакуб Меншик због повреде данас повукао са турнира.
Ђоковић је требало у понедјељак да игра против Меншика у осмини финала првог гренд слем турнира у сезони.
Меншик је на друштвеним мрежама објавио да се повлачи због повреде трбушног мишића, која се погоршала током претходних мечева.
Он је рекао да је разочаран, пошто се у Мелбурну ове године први пут у каријери пласирао у четвртфинале и захвалио је свом тиму и навијачима на подршци, уз поруку да је сада време да се опорави на прави начин.
Ђоковић, који ове године покушава да освоји 11. титулу на Аустралијан опену, играће у четвртфиналу против бољег из дуела Американца Тејлора Фрица и Италијана Лоренца Музетија.
