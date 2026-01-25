Logo
Русија инсистира на ослобађању Мадура

Извор:

Sputnjik

25.01.2026

14:07

Хапшење Николаса Мадура
Фото: Screenshot

Русија инсистира на ослобађању предсједника Венецуеле Николаса Мадура, који је заробљен и пребачен из Венецуеле у Сједињене Америчке Државе, изјавио је замјеник руског министра спољних послова Сергеј Рјабков за руске медије.

- Први корак, без којег све остало остаје чисто хипотетичко, јесте ослобађање Мадура и његове супруге - рекао је заменик министра, одговарајући на питање да ли би Русија била спремна да пружи Мадуру уточиште ако би био пуштен на слободу.

- Али пошто се ово хватање председника суверене државе већ догодило, неопходно је инсистирати на ослобађању предсједника Венецуеле - истакао је Рјабков.

Он је додао да је посебно питање какав ће бити будући план Русије.

- И једноставно нема разлога да се о томе сада говори - додао је Рјабков.

Подсјетимо, САД су у суботу 3. јануара, око 2 сата послије поноћи по локалном времену, у војној акцији у Каракасу ухапсиле венецуеланског предсједника Николаса Мадура и његову супругу Силију Флорес. Они су спроведени у у Њујорк, где ће им се судити по "оптужници за кријумчарење наркотика".

Тагови:

Nikolas Maduro

Русија

