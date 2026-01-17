Откривено ко је ''продао'' Николаса Мадура?

Извор:
Б92
17.01.2026
14:41
Коментари:0
Званичници администрације предсједника САД Доналда Трампа разговарали су са венецуеланским министром унутрашњих послова Диосдадом Кабељом мјесецима прије америчке операције хапшења Николаса Мадура и од тада су са њим у комуникацији, коју сматрају кључном.
Ови разговори се сматрају кључним за напоре да контролишу ситуацију унутар Венецуеле, навело је више добро упућених извора, преноси данас "Ројтерс".
Република Српска
АТВ сазнаје: Ево ко мијења Дениса Шулића у новој Влади
Званичници су упозорили Кабеља (62) да не активира безбједносне службе, нити присталице милитантне владајуће странке које надгледа, како би таргетирали опозицију у земљи, рекла су четири извора. Тај безбједносни апарат, који укључује обавјештајне службе, полицију и оружане снаге, остао је углавном нетакнут након америчке акције 3. јануара, наводи агенција.
Кабељо је именован у истој америчкој оптужници за трговину дрогом коју је Трампова администрација користила као оправдање за хапшење Мадура, али није био обухваћен том операцијом. Комуникација са Кабељом, која је такође дотакла санкције које су му САД увеле и оптужницу са којом се суочава, датира још из раних дана садашње Трампове администрације и наставила се у недјељама непосредно прије свргавања Мадура, рекла су два извора упозната са разговорима.
Република Српска
Сазнајемо: Ово ће бити нови министри у Влади Српске
Како се наводи, администрација је такође била у контакту са Кабељом након свргавања Мадура. Ова комуникација, која раније није објављена, кључна је за напоре Трампове администрације да контролише ситуацију унутар Венецуеле, наводи "Реутерс".
Ако министар одлучи да активира снаге које контролише, то би могло да подстакне врсту хаоса који Трамп жели да избјегне, и истовремено угрози контролу привремене предсједнице Делси Родригез, навео је један од упућених извора.
Није јасно да ли су се разговори Трампове администрације са Кабељом проширили на питања о будућем управљању Венецуелом, као ни да ли је он послушао америчка упозорења, напомиње "Реутерс".
Он је јавно обећао јединство са Родригезовом, коју је Трамп до сада хвалио. Иако САД виде Родригез као кључну особу у стратегији америчког предсједника за постмадуровску Венецуелу, вјерује се да Кабељо има моћ да одржи те планове, или да их поремети.
Свијет
Живи сам на ивици пећине већ 50 година: Сви су га оставили, није желио да оде
Бијела кућа и влада Венецуеле нису се за сада огласили поводом ових навода.
Кабељо се дуго сматра другом најмоћнијом фигуром Венецуеле и блиски је сарадник покојног бившег предсједника Уга Чавеза, Мадуровог ментора, подсјетила је агенција.
Елиот Абрамс, који је био Трампов специјални представник за Венецуелу током његовог првог мандата, рекао је да многи Венецуеланци очекују да Кабељо буде смијењен у неком тренутку ако се жели напредак демократске транзиције у тој земљи.
"Ако и када он оде, Венецуеланци ће знати да је режим заиста почео да се мијења", закључио је Абрамс, навео је "Ројтерс", а преноси "б92".
Ауто-мото
2 ч0
Сцена
3 ч0
Свијет
3 ч0
Регион
3 ч0
Најновије
Најчитаније
17
14
17
05
17
00
16
55
16
51
Тренутно на програму