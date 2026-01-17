Logo
Large banner

Убијен предсједник општине, тијело пронађено у провалији

Извор:

СРНА

17.01.2026

14:23

Коментари:

0
Убијен предсједник општине, тијело пронађено у провалији
Фото: cottonbro studio/Pexels

Предсједник грчке општине Макринеја Костас Александрис /51/ убијен је из засједе када је пуцано на његов аутомобил, након чега је изгубио контролу над возилом и слетио у провалију.

Досадашња истрага и прикупљена свједочења указују на то да су мотиви злочина личне природе, јавили су грчки медији.

ILU-SKOLA-28082025

Регион

Професор сексуално узнемиравао ученицу: Познати детаљи

Осумњичени, који се убрзо након злочина предао полицији, сачекао је жртву у засједи и пуцао на њега три пута док је пролазио аутомобилом.

Подијели:

Тагови:

Грчка

ubistvo

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Петковић: Чланови крњег Уставног суда БиХ прихватили улогу политичких судија

Република Српска

Петковић: Чланови крњег Уставног суда БиХ прихватили улогу политичких судија

3 ч

0
АТВ сазнаје: Ево ко мијења Дениса Шулића у новој Влади

Република Српска

АТВ сазнаје: Ево ко мијења Дениса Шулића у новој Влади

3 ч

2
Возио 239 км/х на дијелу ауто-пута гдје је ограничење 130

Ауто-мото

Возио 239 км/х на дијелу ауто-пута гдје је ограничење 130

3 ч

0
Облаци се не повлаче: Сутра нас очекује тмуран дан

Друштво

Облаци се не повлаче: Сутра нас очекује тмуран дан

3 ч

0

Више из рубрике

Срушио се авион са путницима: Испливали први снимци

Свијет

Срушио се авион са путницима: Испливали први снимци

3 ч

0
Венецуела и САД успостављају нову агенду билатералне сарадње

Свијет

Венецуела и САД успостављају нову агенду билатералне сарадње

4 ч

0
Катанац врата капија

Свијет

Рекордан број поднијетих захтјева за банкрот у Финској у посљедњих 30 година

5 ч

0
Avion

Свијет

Авион изгубио контакт у Индонезији, у току потрага

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

14

Минић саопштио ко су нови министри у Влади Српске

17

05

Тест личности који је залудио мреже: Изаберите једну фигуру

17

00

Пренос: Конференција за новинаре Владе Републике Српске

16

55

Орбан: Сједнице Савјета ЕУ све више личе на "ратне савјете"

16

51

Претукао познаника, па пријетио његовој жени да не зове полицију

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner