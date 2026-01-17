Убијен предсједник општине, тијело пронађено у провалији

Извор:
Предсједник грчке општине Макринеја Костас Александрис /51/ убијен је из засједе када је пуцано на његов аутомобил, након чега је изгубио контролу над возилом и слетио у провалију.
Досадашња истрага и прикупљена свједочења указују на то да су мотиви злочина личне природе, јавили су грчки медији.
Осумњичени, који се убрзо након злочина предао полицији, сачекао је жртву у засједи и пуцао на њега три пута док је пролазио аутомобилом.
