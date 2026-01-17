Logo
Возио 239 км/х на дијелу ауто-пута гдје је ограничење 130

17.01.2026

14:08

Саобраћајна полиција зауставила је пресретачем држављанина Њемачке који је возио BMW 239 километара на сат на дијелу ауто-пута Рума-Шабац гдје је ограничење брзине 130 километара на час.

Возач је искључен из саобраћаја и против њега је поднесена прекршајна пријава због насилничке вожње, саопштено је из МУП-а Србије.

Друштво

Облаци се не повлаче: Сутра нас очекује тмуран дан

Њемачки држављанин заустављен је на ауто-путу око поднева.

