Убијени Живко Бакић је друга жртва из исте криминалне групе

17.01.2026
Убијени Живко Бакић, чије је тијело јуче пронађено у Рипњу, друга је жртва из исте криминалне групе која је оптужена за шверц 324 килограма кокаина из Јужне Америке у земље Европе, а која је заплијењена у Солуну септембра 2023. године.
Претходно је љетос, на једној журци у луксузној вили у Марбељи, убијен други оптужени члан исте групе Саша Момчиловић (36), који је тек послије четири мјесеца, тачније у децембру прошле године сахрањен у Србији.
Како сазнаје "Нова", Саша Момчиловић, о чијем су убиству и накнадној сахрани извијестили сви медији у земљи, био је једини оптужени члан ове нарко-групе, који је званично био у бјекству и ком је суђено у одсуству. Мушкарац који је оптужен за његово убиство ухапшен је у Уједињеним Арапским Емиратима, а као мотив злочина медији су помињали чак и једну дјевојку.
Међутим, након убиства Бакића, који је означен да је био вођа ове криминалне групе, сумња се да је могући мотив за Момчиловићево убиство повезан са пословима у вези са шверцом друге.
"Индикативно је што су двије особе које су биле на истој оптужници убијене у размаку од неколико мјесеци, баш у тренутку кад је у Београду отпочело суђење. Истрага ће сада морати да се фокусира на послове у вези са дрогом и евентуалним дуговима које је ова група могла да има према некоме, с обзиром на то да се за оваквим ликвидацијама посеже најприје због дугова или евентуалне издаје", каже за "Нову" добро обавијештен извор.
Подсјетимо, Бакићева група разбијена је септембра 2023. године, а ухапшени су се сумњичили да су организовали транспорт 324 килограма кокаина из Јужне Америке у земље Европске уније, који је заплијењен у Солуну. Бакић је на суђењу у септембру 2024. негирао кривицу.
Акција хапшења спроведена је у Србији, а ухапшено је шест особа. Међу њима је био и покојни Бакић.
Убрзо је откривено да је вођа поменуте криминалне групе од раније познат јавности, а ријеч је о бившем фудбалеру који је играо за клубове попут ФК Земун и ФК Зета, почетком деведесетих година. Његово тијело пронађено је у шуми у близини Рипња, код пута за Малу Иванчу.
