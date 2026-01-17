Logo
Свиња и прасе прошетали магистралом, камион стрпљиво чекао

Телеграф

17.01.2026

13:13

0
Свиња и прасе прошетали магистралом, камион стрпљиво чекао
Фото: Pexel/cottonbro studio

Док су грађани Србије навикли на напуштене псе и мачке уз коловозе, насеље Завлака у општини Крупањ доноси нови "тренд". На Инстаграм страници jadarpressloznica објављена је фотографија која приказује одраслу свињу и њено прасе како опуштено прелазе преко мокре и снијегом покривене магистрале, док камион стрпљиво чека у траци.

Аутор објаве се на духовит начин осврнуо на овај догађај, сугеришући да су животиње “чекале да прођу празници” како би се осигурале да неће завршити на трпези.

По први пут у историји модерне Србије, на улицама су почеле да се појављују свиње луталице. Чим су прошли празници и притисак пао, излазак у град постао је безбједан – наводи се у опису фотографије која је изазвала лавину коментара, преноси Телегарф.

Vitomir Popovic

Република Српска

Поповић: Беспредметна расправа крњег Уставног суда БиХ

Иако су коментари на мрежама углавном шаљиви, овај призор скреће пажњу и на потенцијалну опасност у саобраћају.

С обзиром на то да се инцидент догодио на магистралном путу по влажном коловозу и зимским условима, присуство крупне стоке на путу може бити изузетно опасно за возаче, нарочито у ноћним сатима или при смањеној видљивости.

За сада није познато да ли су животиње побјегле из оближњег домаћинства или су заиста препуштене саме себи, али је једно сигурно – Завлака је захваљујући овим “луталицама” постала главна тема у локалним медијима.

