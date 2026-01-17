Logo
Large banner

Три хороскопска знака никад неће рећи "извини"

17.01.2026

12:57

Коментари:

0
Svađa partneri
Фото: RDNE Stock project/Pexels

Признајте себи, колико сте пута прогутали кнедлу у грлу чекајући само једну ријеч – "извини"? Ви сте неко ко би све дао за мир и разговор, али сте налетјели на особу којој је важније да буде у праву него да ви будете добро.

Постоје људи који би вас радије пустили да полако нестанете из њиховог живота, него што би дозволили свом поносу да падне. Једноставно, код њих су его и сујета зид који не руши ни најискренија молба. Није ствар у томе да вас не воле, већ у томе да не умију да побједе себе.

Болница

Здравље

Опасни вирус хара: Све почиње са овим симптомима

Ево који хороскопски знакови радије бирају тишину него признање грешке.

Лав

Лавови воле да вјерују да су непогријешиви. Код њих је признавање грешке равно губитку круне, па ће се радије правити да се ништа није десило него што ће допустити да им глас задрхти док траже опроштај.

Често се дешава да су код Лава его и сујета толико срасли са његовом личношћу да он искрено не види гдје је погрешио. Ако желите мир са њим, мораћете ви да будете ти који ће први пружити руку. Он то доживљава као пораз који му не дозвољава да мирно спава.

Шкорпија

Када Шкорпија повриједи некога, она то у дубини душе зна, али њена потреба за контролом јој не да да се повуче. Она се плаши да ће извињење бити искоришћено против ње као слабост. Зато се код Шкорпије често дешава да су его и сујета јачи од жеље за помирењем.

Она ће радије ископати неку вашу ману од прије пет година само да не би морала да каже "погријешила сам". Њено ћутање је њен оклоп, а ви сте у тој тишини увијек они који извуку дебљи крај.

Ован

Ован реагује у секунди, често под налетом бијеса, и у том тренутку он је центар свијета. Његов понос му не дозвољава да се врати корак назад и поправи оно што је у афекту поломио. Код Овна су его и сујета покретачка снага.

Он радије гледа у будућност и претвара се да прошлост не постоји, надајући се да ћете и ви заборавити његове тешке ријечи. Он се не извињава ријечима, већ очекује да само наставите даље као да се ништа није десило.

Заслужили сте мир, а не вјечито чекање

Тешко је бити онај који увијек попушта и који увек први пружа руку помирења. Иако сви имамо своје мане, проблем настаје када схватите да сте у вези или пријатељству са неким коме су его и сујета важнији од вашег сломљеног срца.

Ви не заслужујете да вас њихова тишина изједа изнутра. Заслужили сте да будете поред некога ко умије да вас загрли и каже "жао ми је", без страха да ће због тога испасти мали. Не дозволите да вас нечији понос убиједи да нисте вриједни истине,пише Супержена.

Подијели:

Таг:

Хороскоп

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Опасни вирус хара: Све почиње са овим симптомима

Здравље

Опасни вирус хара: Све почиње са овим симптомима

1 ч

0
Катанац врата капија

Свијет

Рекордан број поднијетих захтјева за банкрот у Финској у посљедњих 30 година

1 ч

0
Како препознати да ли је брашно покварено?

Савјети

Како препознати да ли је брашно покварено?

1 ч

0
У најхладнијем граду на свијету људи немају тоалет, али имају троје врата

Занимљивости

У најхладнијем граду на свијету људи немају тоалет, али имају троје врата

1 ч

0

Више из рубрике

У најхладнијем граду на свијету људи немају тоалет, али имају троје врата

Занимљивости

У најхладнијем граду на свијету људи немају тоалет, али имају троје врата

1 ч

0
Оловка писање рука папир

Занимљивости

У турском језику постоји једна српска ријеч: Да ли знате која је?

3 ч

0
Хороскоп за 17. јануар: Откријте шта вам звијезде данас поручују

Занимљивости

Хороскоп за 17. јануар: Откријте шта вам звијезде данас поручују

4 ч

0
Долази први млад мјесец у овој години: Ево коме срећа куца на врата

Занимљивости

Долази први млад мјесец у овој години: Ево коме срећа куца на врата

15 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

56

Срушио се авион са путницима: Испливали први снимци

13

52

Ђоковићев бивши тренер открио скандал из свлачионице

13

48

Убијени Живко Бакић је друга жртва из исте криминалне групе

13

45

Ако сутра буде исто вријеме као данас, не слиједи нам добра година

13

21

Венецуела и САД успостављају нову агенду билатералне сарадње

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner