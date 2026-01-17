Три хороскопска знака никад неће рећи "извини"

17.01.2026
12:57
Коментари:0
Признајте себи, колико сте пута прогутали кнедлу у грлу чекајући само једну ријеч – "извини"? Ви сте неко ко би све дао за мир и разговор, али сте налетјели на особу којој је важније да буде у праву него да ви будете добро.
Постоје људи који би вас радије пустили да полако нестанете из њиховог живота, него што би дозволили свом поносу да падне. Једноставно, код њих су его и сујета зид који не руши ни најискренија молба. Није ствар у томе да вас не воле, већ у томе да не умију да побједе себе.
Ево који хороскопски знакови радије бирају тишину него признање грешке.
Лавови воле да вјерују да су непогријешиви. Код њих је признавање грешке равно губитку круне, па ће се радије правити да се ништа није десило него што ће допустити да им глас задрхти док траже опроштај.
Често се дешава да су код Лава его и сујета толико срасли са његовом личношћу да он искрено не види гдје је погрешио. Ако желите мир са њим, мораћете ви да будете ти који ће први пружити руку. Он то доживљава као пораз који му не дозвољава да мирно спава.
Када Шкорпија повриједи некога, она то у дубини душе зна, али њена потреба за контролом јој не да да се повуче. Она се плаши да ће извињење бити искоришћено против ње као слабост. Зато се код Шкорпије често дешава да су его и сујета јачи од жеље за помирењем.
Она ће радије ископати неку вашу ману од прије пет година само да не би морала да каже "погријешила сам". Њено ћутање је њен оклоп, а ви сте у тој тишини увијек они који извуку дебљи крај.
Ован реагује у секунди, често под налетом бијеса, и у том тренутку он је центар свијета. Његов понос му не дозвољава да се врати корак назад и поправи оно што је у афекту поломио. Код Овна су его и сујета покретачка снага.
Он радије гледа у будућност и претвара се да прошлост не постоји, надајући се да ћете и ви заборавити његове тешке ријечи. Он се не извињава ријечима, већ очекује да само наставите даље као да се ништа није десило.
Тешко је бити онај који увијек попушта и који увек први пружа руку помирења. Иако сви имамо своје мане, проблем настаје када схватите да сте у вези или пријатељству са неким коме су его и сујета важнији од вашег сломљеног срца.
Ви не заслужујете да вас њихова тишина изједа изнутра. Заслужили сте да будете поред некога ко умије да вас загрли и каже "жао ми је", без страха да ће због тога испасти мали. Не дозволите да вас нечији понос убиједи да нисте вриједни истине,пише Супержена.
