Долази први млад мјесец у овој години: Ево коме срећа куца на врата

16.01.2026

22:31

Први млад мјесец у овој години стиже 18. јануара и доноси велике промјене.

Ово је вријеме за завршетак и нове почетке. Марс је још увек у Јарцу, тако да имамо прилику да завршимо текући пројекат или започнемо нови прије него што почне сезона Водолије. Овај Млади Мјесец нас охрабрује да не одустајемо.

Ево како ће утицати на сваки знак:

Ован

Овај моћан млад мјесец вам доноси нови план лекција и више структуре. Овај лунарни утицај баца свјетло на ваше амбиције и професионалне циљеве за наредних шест мјесеци. Транзит такође одражава колико добро сарађујете са другима и да ли тражите помоћ која вам је потребна.

Сезона Јарца представља нови почетак за колектив, посебно са Марсом такође у овом знаку. Напоран рад постаје много лакши, зато одвојите вријеме за оно што вам је важно. Ако сте били далеко од рефлектора, ово је ваше вријеме да будете самопоузданији и повратите своје мјесто под сунцем.

Бик

Иако овај млад мјесец изазива ваш систем вјеровања, он вам такође показује утицај Јупитеровог транзита прије шест месеци. Процјените шта сте научили у овом периоду, као и како сте се прилагодили и шта желите да наставите да проширујете и градите.

Фокус је овде на усавршавању ваших вјештина и омогућавању њихове трансформације. Сезона Јарца нас све подстиче да откријемо своју моћ и потенцијал. Ипак, ово је пријатељски подсјетник да лекције и унутрашње трансформације неће престати када почне сезона Водолије.

Близанци

Овај млад мјесец ставља фокус на вашу прошлост и правац у којем желите да идете у будућности. На крају крајева, овај транзит се односи на затварање циклуса. Мјесец у Јарцу вас подстиче да откријете нове ствари о себи и свијету око себе. Показује вам вашу самовриједност и магију коју носите у себи.

Очекујте промјене у динамици ваших односа док дозвољавате људима који су више усклађени са вама у свој живот. Ако сте у вези, ово је добро вријеме да процијените снагу ваше везе и размислите како да је побољшате. Како се приближавамо сезони Водолије, почињете да се осјећате оснаженије и просветљеније.

Рак

Овај млад мјесец вас одражава, тако да је ово добро вријеме да се поново повежете са собом. Након пуног мјесеца у вашем знаку, овај лунарни утицај вам помаже да откључате ново поглавље јер усмјерава ваш поглед ка већим сновима. Са овим Мјесецом у Јарцу, такође вам помаже да постанете много дисциплинованији у свом учењу.

Како се све више навикавате на преузимање лидерских улога, ваше саосјећање је посебно важно, посебно у професионалном или академском сектору. Ваше стрпљење и дипломатија су такође неопходни. Учите да вам је потребна подршка других да бисте наставили да се пењете лествицама.

Лав

За вас, Лаве, астролошка енергија ове недјеље је усмјерена на бригу о себи, посебно ако сте били свој најгори критичар. Јога, вођење дневника или медитација могу вам помоћи да се рекалибрирате, као и провођење времена са пријатељима.

Млад месец у Јарцу вам показује како да будете дисциплинованији са својим рутинама и отворенији за њихово прилагођавање када је потребно. Лунација захтјева да ојачате своје темеље и сањате велике снове. Припремате се за нови циклус који почиње касније ове године када Јупитер уђе у ваш знак.

Дјевица

Овај транзит младог мјесеца носи веома кокетну енергију, јер додаје елементе радости и љубави у ваш живот. Ако сте слободни, очекујте да ћете упознати некога ко вас занима током овог шестомјесечног периода. Ако сте у вези, овај транзит појачава вашу везу.

Све у свему, развијате се и разумијете шта је потребно да бисте били добар пријатељ и партнер. Размислите које жртве сте спремни да направите и како се показујете другима. Можда ћете жељети да путујете или научите нешто ново из удобности свог дома, јер вас Марс у аспекту вашег знака подстиче да раширите крила и достигнете нове висине.

Вага

Млад мјесец у Јарцу је опуштајући транзит, фокусиран на вашу динамику код куће. Одвојите вријеме да се напуните батеријама и дате приоритет проналажењу равнотеже између кућног живота и каријере. Ово је неопходно прије Сатурновог повратка у Овна сљедећег мјесеца.

Овај мјесец вас такође опрема знањем потребним за извођење жељених промјена у професионалном сектору. Сезона Јарца вас је фокусирала на будућност, а ова лунација вам пружа више ресурса.

Помирења се такође осјећају снажно у овом тренутку. Можда желите да откријете своју породичну историју или да се повежете са својим прецима. Ваша историја и прича имају значење и извор су мотивације која вас гура напријед.

Шкорпија

Нове идеје су истакнуте током овог транзита, а стелијум Јарца вас повезује са вашим умом и маштом. Осјећате се подстакнутим да започнете нови пројекат или наставите стари за који сте раније изгубили интересовање.

Ове недјеље имате храбрости да се повежете са својим мисаоним процесом и коначно започнете тај умјетнички подухват о коме сте сањали. За оне којима је потребна инспирација, млад мјесец вам помаже да упознате људе који инспиришу неки нови материјал. Вријеме је да се извучете из те креативне кризе.

Стријелац

За вас, Стријелче, млад мјесец у Јарцу је све у вези са практичним стварима, укључујући вашу жељу за дугорочном сигурношћу. Иако сте слободан дух Зодијака, сезона Јарца вас тјера да жудите за стабилношћу. Реално погледајте своје ресурсе и процијените како их можете користити да бисте боље подржали своје дугорочне циљеве.

Ово је добро вријеме за постављање утемељених намјера, посебно када је ријеч о вашим каријерним циљевима, финансијама и радној етици. Овај лунарни утицај вас подстиче да сањате велике снове, али и да направите јасан план за остваривање тих снова.

Јарац

Млад мјесец у вашем знаку је све у вези са вама, Јарче. Ово је вријеме да се фокусирате на себе, своје циљеве и своје снове. Такође је добро вријеме да обновите однос који имате са собом.

Радите на контроли свог темперамента и управљању својим временом, јер вас Марс чини много импулсивнијим. Иако ово може бити емотивни транзит, млад мјесец у Јарцу вас спушта на земљу и подсјећа вас да себи пружите потребну храну. Ово је период исцјељења и самооткривања док настављате да се крећете кроз своју сезону. Међутим, након овог транзита, осјећаћете се много спремније да се суочите са новим изазовима.

Водолија

За вас, Водолије, млад мјесец у Јарцу вас подстиче да процјените своје финансије и навике потрошње. Сезона Јарца нас све тражи да покажемо мало зрелости. Ако нисте имали план, ово је добро вријеме да га покренете за наредних шест мјесеци.

Транзит вас је такође фокусирао на заштиту својих граница и ограничавање приступа неких људи вама. Ваша сезона је пред вратима, тако да је сада вријеме да промјените своје интеракције са другима. Ако пријатељи не узвраћају ваше поступке, ово је добро вријеме за те разговоре, посебно са Венером која је сада у вашем знаку.

Рибе

Мјесец у Јарцу одражава утицај који је Сатурн имао на ваш знак у посљедњих неколико година. Промјенљиви знаци, попут вас, затварају једно поглавље. Овај транзит такође одражава почетак новог циклуса са Сатурновим уласком у Овна сљедећег мјесеца.

Током наредних шест мјесеци, добијате чист лист за нови почетак и усмјеравање пажње на нешто ново. Шта желите да постигнете? Шта бисте жељели да научите? Које авантуре желите да предузмете? Када се ослободите Сатурновог стиска, имаћете много више слободе да истражујете и растете.

