Како неред у дому утиче на ментално здравље?

16.01.2026
21:36
Коментари:0
Да ли вам дом увијек дјелује неуредно? Ако је тако, нисте сами — сасвим је нормално да се неред с времена на вријеме нагомила.
Можда вас скоро уопште није било код куће цијеле седмице или сте затрпани роковима. А можда живите са много цимера или имате дјецу која за неколико секунди направе хаос. Каква год да је ваша ситуација, неред се дешава и најбољима од нас.
Међутим, како се неред повећава, тако може да трпи и ваше ментално здравље. То важи чак и ако сте се истренирали да игноришете неред. Неуредан простор такође може отежати да се осјећате опуштено у сопственом дому, што је посљедње што желите.
Стручњаци су објаснили како неред утиче на ваше ментално и емоционално здравље, као и да поделије практичне савјете за рашчишћавање простора.
Зашто уопште долази до нереда? Према стручњацима за ментално здравље, разлози су различити и сложени, и често указују на нешто дубље.
"Наши простори постају неуредни у складу са количином простора и енергије коју у том тренутку имамо“, каже терапеуткиња Џесика Роњак, ЛМХЦ, ЛПЦЦ за Реал Симпле.
Она додаје да наше окружење често одражава како се осјећамо или с чим се тренутно носимо.
Република Српска
Тришић Бабић: Односи Републике Српске и САД у узлазној путањи
"За многе од нас је мање вјероватно да ћемо бринути о организацији када је наша енергија усмјерена на нешто друго — попут стреса, туге или преоптерећености. Неред може бити знак да је ваша пажња усмјерена негдје другдје", каже она.
У другим случајевима, неред одражава тешкоћу ослобађања од ствари. "Ствари се гомилају јер свака од њих има неко важно значење за нас, којег се осјећамо неспособним да се одрекнемо“, објашњава Роњакова.
Али једно је сигурно: то нема везе са лењошћу или недостатком мотивације, истиче терапеуткиња Стефани Стил-Рен, ПсyД, ХСПП.
"Чешће је ријеч о томе да захтјеви живота надмашују наш ментални капацитет, па наши животни простори почињу да дјелују запостављено“, каже она, додајући да неред види као знак менталног преоптерећења, а не као ману личности.
Како неред утиче на ментално здравље?
Неред може повећати когнитивно оптерећење, односно количину напора који је вашем мозгу потребан да обавља задатке. Тачније, када сте окружени нередом, ваш мозак мора стално да обрађује (и реагује на) сваки предмет који види, каже Стил-Ренова.
То може довести до „сталног и ненамјерног напрезања које омета концентрацију и ниво енергије“. Преоптерећење се може одразити и на мање испуњавајући посао и односе, а можете примијетити и да се брже изнервирате.
"Неред може изазвати стид или самокритику“, каже Роњакова.
Наводи примјер: Неред доживљавамо као нешто ‘лоше’ или срамотно, па га интернализујемо као лични неуспјех, умјесто као посљедицу околности.
"Овакво просуђивање може отежати да се осјећате сигурно у сопственом простору и повећати вјероватноћу да ћете га и даље избјегавати", напомиње она.
Ремети регулацију нервног система
Како истиче Стил-Ренова, неред може пореметити ваш нервни систем. То је нарочито вјероватно ако сте осјетљивији или имате неуродивергентна искуства.
"Неред ствара сензорну хаотичност која знатно отежава одмор, прелазак са једног задатка на други и проналажење мира код куће", каже она.
"Како се неред повећава, тако расту и стрес и анксиозност“, објашњава Стил-Ренова.
Истиче да то може довести до повишеног нивоа кортизола (хормона стреса), као и до осјећаја преоптерећености, што потенцијално утиче и на друге области живота.
"Повећан стрес може довести до раздражљивости, лошијег сна, затегнутих или напетих односа, смањене способности да се носимо са животним захтјевима, проблема са депресијом, па чак и до физичких тегоба и већег ризика од болести", каже она.
Како неред утиче на расположење, тако може негативно да се одрази и на односе.
На примјер, можете се осјећати непријатно да примате госте или криво што излазите умјесто да чистите, што може водити ка изолацији.
Ако живите са другима, ова осјећања могу бити још израженија и додатно оптеретити односе. Чак и ако неред није ваш, он може изазвати негативне емоције попут бјеса и огорчености.
Идеално би било да неред зауставите прије него што уопште уђе у кућу. Али ако сте већ затрпани ситницама, одјећом и кухињским стварима које никада не користите — одакле почети? То може дјеловати веома преплављујуће, али стручњаци нуде неколико савјета.
Прије свега, разложите посао на мање задатке које ваш мозак може да обради, предлаже Стил-Ренова.
"Почните са само једном површином — попут ноћног сточића или дијела купатилског пулта — и прославите те мале побједе“, каже она.
"Умјесто да тежите потпуном сређивању, поставите кратке временске оквире, на примјер да рашчишћавате само десет минута, па направите паузу. Такође помаже да задатак спојите са нечим пријатним или опуштајућим, попут слушања музике или занимљивог подкаста", лаже она.
Емисије
Други човек: Мистерија иза камера
Ако вам посао дјелује превелик, размислите о помоћи. Професионални организатор може помоћи да се простор рашчисти и да се успостави систем који вама одговара, што вам може дати осјећај новог почетка. Друга опција је да замолите поузданог пријатеља или члана породице да вам помогне. Ако можете, учините то забавним — уз веселу музику и укусне грицкалице!
Без обзира на то гдје се налазите на свом путу рашчишћавања, важно је знати да циљ није савршено уредан простор.
"Савршено сређен дом није неопходан за добро ментално здравље. Најважније је имати простор који вас умирује, а не стресира", каже Стил-Ренова, преноси НајЖена.
Занимљивости
4 ч0
Занимљивости
8 ч0
Занимљивости
11 ч0
Занимљивости
12 ч0
Најновије
Најчитаније
22
57
22
47
22
39
22
31
22
25
Тренутно на програму