Ајфон 4 залудио младе: Ево зашто набављају телефон из 2010. године

Извор:
Кликс
16.01.2026
10:25
Све већи број младих људи набавља ајфон 4 (iPhone 4), који је пуштен у продају 2010. године. На овај корак се одлучују због камере. Наиме, на друштвеним мрежама је тренутно популарно објављивати фотографије лошијег квалитета.
„Ајфон 4 је нови дигитални фото-апарат“, „Овакве фотографије су најбоље“, „Мој Инстаграм (Instagram) профил сада изгледа савршено“, неки су од коментара.
Овај мобилни телефон се у кориштеном или новом стању продаје за хиљаде долара на страницама за препродају попут Ибеја (eBay), зато што се број носталгичних купаца повећава.
Међутим, стручњаци упозоравају да кориштење старијих мобилних телефона може представљати безбједносни ризик. Ли Елиот (Lee Elliott) из компаније Компаре енд Рисајкл (Compare and Recycle) упозорио је кориснике да не уносе било какве личне податке на уређај, што подразумијева и пријављивање у неку апликацију.
@ivintage2 iPhone 4 is the new digi cam #iphone #digicam #digitalcamera #nostalgia #retro ♬ original sound - ivintage2
Старији модели нису прилагођени заштити корисника од прикупљања података и немају софтвер за кориштење многих ажурираних апликација.
„Посљедња верзија иОС-а (iOS) коју ајфон 4 подржава је иОС 7.1.2 – верзија објављена 2014. године. То је више од деценије без ажурирања или безбједносних исправки. Због тога ајфон 4 неће моћи заштитити никакве личне податке на начин на који то чине модернији ајфони (iPhone), остављајући кориснике изложене проблемима попут цурења података, хаковања и других безбједносних пропуста“, рекао је за Њујорк пост (New York Post).
