Ново ажурирање на Ајфону ударило старије моделе? Будите опрезни

Након објављивања ажурирања iOS 26, дио корисника пријавио је да су њихови ајфони, укључујући и старије моделе попут iPhone 12, почели брже да троше батерију и да се осјетно загријавају, нарочито у првим данима након инсталације.
Међутим, важно је нагласити да Епл није потврдио постојање системског или трајног проблема који би био специфичан за iOS 26 или за старије уређаје.
Епл је саопштио да након великих надоградњи оперативног система може доћи до привременог повећаног оптерећења система. У том периоду телефон у позадини обавља бројне процесе, као што су:
Током тих активности могућа је повећана потрошња батерије и појачано загријавање уређаја, што је, према наводима компаније, нормално и очекивано понашање након ажурирања. Ови ефекти се, у већини случајева, повлаче након неколико дана.
На друштвеним мрежама и форумима појавили су се појединачни извјештаји корисника који наводе:
Ипак, ријеч је о субјективним искуствима, која се разликују од корисника до корисника, и не представљају званично потврђен проблем. Значајан број корисника наводи да се стање стабилизовало након што је систем завршио све позадинске процесе.
Стручњаци подсјећају да литујум-јонске батерије временом губе капацитет, што је посебно изражено код уређаја старих неколико година, као што је iPhone 12. Код телефона са ослабљеном батеријом, свака већа софтверска надоградња може учинити да потрошња и загријавање буду примјетнији него на новијим моделима.
Тренутно не постоје званични докази да iOS 26 изазива трајне проблеме са батеријом или прегријавањем на старијим ајфонима. Епл ове појаве описује као привремене и уобичајене након великих ажурирања, док кориснички извјештаји указују на различита индивидуална искуства.
Корисницима који и након неколико дана примјећују изражене проблеме препоручује се да провјере здравље батерије или се обрате овлашћеном сервису.
За сада корисници на друштвеним мрежама препоручују да се сачека са ажурирањем док не буде објављена верзија 26.3.
