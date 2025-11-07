Logo

Ајфон 18 Про би могао бити провидан?!

07.11.2025

12:08

Коментари:

0
Ајфон 18 Про би могао бити провидан?!

Иако је серија Ајфона 17 стара само неколико мјесеци, гласине о моделу Ајфона 18 Про већ су почеле да круже, и то са једном изненађујућом промјеном.

Према познатом извору информација са Веибо платформе, Епл тестира провидну полеђину која би открила унутрашње компоненте телефона.

Ајфон копира ''Nothing''?

Такав потез би био неочекиван за Епл, који годинама промовише минималистички и затворени дизајн за своје уређаје. Међутим, ако се информације покажу тачним, Ајфон 18 Про би могао да прати тренд који су већ поставили произвођачи Андроида као што су Nothing, HTC и Xiaomi.

Према извjештајима, Епл експериментише са 'благо провидним“ стаклом које би открило дијелове унутрашње конструкције. Још увијек није познато да ли ће се видjети праве компоненте или само декоративни елементи, као што је то некада учинио Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, који је показао лажне дијелове испод стакла.

ilu-vocap-28082025

Наука и технологија

WhatsApp добија апликацију за Apple Watch

Повратак култном стилу 90-их

Епл је већ имао фазу ''транспарентног дизајна“ 90-их, када су iMac рачунари са провидним кућиштима постали култни. Чини се да би нови iPhone 18 Pro могао да врати тај ретро тренутак у модерном облику.

Поред дизајна, Apple наводно тестира и нову камеру са промјенљивим отвором бленде, као и нови тип батерије са челичним кућиштем, што би могло да донесе додатну издржљивост.

Ако се ове гласине испоставе тачним, iPhone 18 Pro би могао да постане најзанимљивији модел од iPhone X.

(Telegraf.rs)

Подијели:

Тагови:

ajfon

Епл

izgled

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Епл планира нова партнерства: Ускоро долази побољшани Сири

Наука и технологија

Епл планира нова партнерства: Ускоро долази побољшани Сири

4 д

0
Доживио потпуни фијаско: Apple обуставља производњу овог модела iPhone-а

Наука и технологија

Доживио потпуни фијаско: Apple обуставља производњу овог модела iPhone-а

2 седм

0
Епл гаси своју популарну апликацију

Наука и технологија

Епл гаси своју популарну апликацију

3 седм

0
Илон Маск

Наука и технологија

Маск тужио Епл и ОпенАИ тврдећи да наносе штету индустрији вјештачке интелигенције

2 мј

0

Више из рубрике

Црна рупа прогутала џиновску звијезду 30 пута масивнију од Сунца

Наука и технологија

Црна рупа прогутала џиновску звијезду 30 пута масивнију од Сунца

7 ч

0
Велики напредак у истраживању: Научници мапирају људски мозак

Наука и технологија

Велики напредак у истраживању: Научници мапирају људски мозак

17 ч

0
Windows уводи функцију коју корисници дуго желе!

Наука и технологија

Windows уводи функцију коју корисници дуго желе!

19 ч

0
Doktor, mikroskop

Наука и технологија

Научници направили први на свијету брзи тест за дијагностику хепатитиса Ц

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

30

Ових 9 особина насљеђујемо од баки и дједова

14

28

Сузана Јовановић се огласила након вијести да постаје бака

14

23

Брисел увео визе Русима, Захарова: Шта ће им туристи када имају мигранте и Украјинце

14

23

Најновије ажурирање: Како Гугл жели да вас спријечи да користите ChatGPT

14

11

Савјети произвођача: Како мањак горива штети вашем аутомобилу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner