Ајфон 18 Про би могао бити провидан?!

07.11.2025
12:08
Коментари:0
Иако је серија Ајфона 17 стара само неколико мјесеци, гласине о моделу Ајфона 18 Про већ су почеле да круже, и то са једном изненађујућом промјеном.
Према познатом извору информација са Веибо платформе, Епл тестира провидну полеђину која би открила унутрашње компоненте телефона.
Такав потез би био неочекиван за Епл, који годинама промовише минималистички и затворени дизајн за своје уређаје. Међутим, ако се информације покажу тачним, Ајфон 18 Про би могао да прати тренд који су већ поставили произвођачи Андроида као што су Nothing, HTC и Xiaomi.
Према извjештајима, Епл експериментише са 'благо провидним“ стаклом које би открило дијелове унутрашње конструкције. Још увијек није познато да ли ће се видjети праве компоненте или само декоративни елементи, као што је то некада учинио Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, који је показао лажне дијелове испод стакла.
WhatsApp добија апликацију за Apple Watch
Епл је већ имао фазу ''транспарентног дизајна“ 90-их, када су iMac рачунари са провидним кућиштима постали култни. Чини се да би нови iPhone 18 Pro могао да врати тај ретро тренутак у модерном облику.
Поред дизајна, Apple наводно тестира и нову камеру са промјенљивим отвором бленде, као и нови тип батерије са челичним кућиштем, што би могло да донесе додатну издржљивост.
Ако се ове гласине испоставе тачним, iPhone 18 Pro би могао да постане најзанимљивији модел од iPhone X.
