Доживио потпуни фијаско: Apple обуставља производњу овог модела iPhone-а

Apple планира да драстично смањи производњу модела iPhone Air након што је интересовање купаца изненађујуће ниско, према извјештају Nikkei Asia.
Иако је представљен као најтања и најлакша верзија iPhone-а до сада, тржиште је јасно рекло да корисници желе боље камере и дужу батерију, а не тањи телефон.
Према подацима из ланца снабдијевања, производња у новембру ће пасти на мање од 10 процената у односу на септембар, што практично значи да је модел већ на крају свог животног циклуса. Занимљиво је да је iPhone Air лансиран прије само неколико недјеља, али се испоставило да готово да нема потражње, посебно ван Кине гдје је Apple имао велике наде.
Анкета коју је спровео KeyBanc Capital Markets показује да „практично нема потражње за iPhone Air“, док су купци масовно прешли на iPhone 17 и iPhone 17 Pro. Ови модели, за разлику од Air верзије, настављају да се добро продају и биљеже раст потражње.
Створио се ред испред радњи због новог ''Ајфона 17''
Модел iPhone Air дебитовао је у септембру по цијени од 999 долара, а издвајао се изузетно танким кућиштем од само 5,6 милиметара, што га чини најтањим iPhone-ом икада. Направљен од титанијума, овај телефон тежи мање од iPhone-а 12 mini, а задржава камеру од 48 мегапиксела из скупљих модела. Међутим, корисници су ипак одлучили да су им батерија и систем са више камера важнији од самог облика уређаја.
Уз овај модел, Apple је представио и посебан MagSafe додатак за продужену аутономију, али ни то није убиједило публику. Од лансирања, iPhone Air у свим бојама је стално доступан за испоруку, док су модели iPhone 17 и iPhone 17 Pro стално распродати и имају вријеме испоруке од двије до три недјеље.
Whatsapp уводи функцију превођења порука за кориснике Андроида и iPhone-a
Сличан сценарио је недавно задесио Самсунг, који је одустао од свог модела Галакси С25 Еџ након што је продато само око 1,3 милиона јединица, док су стандардни Галакси С25, С25 Плус и С25 Ултра заједно продати у више од 25 милиона јединица. Очигледно је да тржиште више не реагује на ''посебне“ дизајне, већ на стабилне перформансе и издржљивост.
Пад интересовања за Ајфон Ер је јасан сигнал да корисници нису спремни да плате само за естетику. Епл сада преусмјерава ресурсе на серију Ајфон 17, која се показала као сигуран погодак. А ако се овај тренд настави, Ајфон Ер би могао да постане један од модела са најкраћим веком трајања у историји компаније.
