Whatsapp уводи функцију превођења порука за кориснике Андроида и iPhone-a

Whatsapp је најавио нову функцију под називом Message Translations која, као што само име говори, омогућава корисницима превођење текстуалних порука у четовима.
Функција превођења порука ради у разговорима "један на један", групним четовима и у каналима. Када корисник види поруку на другом језику, потребан је дуги притисак ту поруку, потом одабир опције "Translate", а затим и одабир језика с којег или на који жели да се порука преведе. Такође, може се преузети за превод касније.
Осим тога, корисници Андроида имаће могућност активирања аутоматског превођења за будуће долазне поруке у цијелој нити чета.
Whatsapp тврди да се сви преводи обављају на уређају, што значи да их чак ни упосленици компаније не могу видјети.
Функција Message Translations уводи се за кориснике iPhone-a и Андроида на одабраним језицима, а ускоро ће бити доступно још више језика. Преводиће поруке за кориснике Андроида на енглески, шпански, хиндски, португалски, руски и арапски језик, док ће корисници iPhone-a моћи преводити поруке на више од 19 језика, преноси Кликс.
