Whatsapp уводи функцију превођења порука за кориснике Андроида и iPhone-a

24.09.2025

09:01

Whatsapp уводи функцију превођења порука за кориснике Андроида и iPhone-a
Фото: Pixabay

Whatsapp је најавио нову функцију под називом Message Translations која, као што само име говори, омогућава корисницима превођење текстуалних порука у четовима.

Функција превођења порука ради у разговорима "један на један", групним четовима и у каналима. Када корисник види поруку на другом језику, потребан је дуги притисак ту поруку, потом одабир опције "Translate", а затим и одабир језика с којег или на који жели да се порука преведе. Такође, може се преузети за превод касније.

Нокиа

Наука и технологија

Нокиа бренд још неће нестати

Осим тога, корисници Андроида имаће могућност активирања аутоматског превођења за будуће долазне поруке у цијелој нити чета.

Whatsapp тврди да се сви преводи обављају на уређају, што значи да их чак ни упосленици компаније не могу видјети.

аутопраона-Илиџа-крађа

Хроника

Oпрали аутомобил, обили апарате и однијели паре

Функција Message Translations уводи се за кориснике iPhone-a и Андроида на одабраним језицима, а ускоро ће бити доступно још више језика. Преводиће поруке за кориснике Андроида на енглески, шпански, хиндски, португалски, руски и арапски језик, док ће корисници iPhone-a моћи преводити поруке на више од 19 језика, преноси Кликс.

