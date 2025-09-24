Глумац објавио кадрове са сета: ''Овако се снимају интимне сцене''

24.09.2025
08:44
О интимним сценама у филмовима и серијама увијек се полемисало, те су се гледаоци безброј пута запитали како функционише све то иза камере. Глумац Марко Петрић сада је на Инстаграму подијелио кадар са снимања серије "Сјенке прошлости" и показао једним дијелом како то све изгледа на сету.
Марко је снимио тренутак док лежи у брачном кревету са колегиницом Аријом Ризвић, а затим показао и остатак екипе.
Многе је изненадила пуна соба људи, који прате снимање, па су се тако низали коментари гдје су се корисници Инстаграма дивили глумцима.
''Иза сваке, па и најинтимније сцене, стоји цијела екипа изван кадра'', написао је он.
Иначе, глумац Светозар Цветковић једном приликом је говорио о интимним сценама и тада је шокирао оним што му је редитељ рекао на сету.
''Можда би се наљутио када бих ја то испричао. „Монтенегра“ смо снимали, то је први филм који смо снимали заједно. Са мном је играла Сузан Анспах, која је у то вријеме снимила “пет лаких комада”, то је било супер. Ја сам имао 22 године, она је имала 42, она је за мене била озбиљна госпођа. Понашао сам се са пуно респекта према њој, али је Мак хтио да снимимо најдужи пољубац икад снимљен на филму. И онда смо ми вјежбали тај најдужи пољубац. Постојала је читава кореографија око свега тога. Она скочи на мене, па ми играмо међу другим људима, а све вријеме то радимо док се љубимо. Она се спремала стално за те пробе, имала је спреј за уста, а мени је то све било оно као океј'', причао је и додао:
''Како год да окренемо, ја лежим го међу њеним ногама. Каже, снимамо. Кадар ставе, клапу. “Чекајте, станите!”, каже Макавејев, они склоне клапу, он дође и шапне ми нешто на уво. Од тог момента нисам знао како се зовем. Шапнуо ми је, ако ти да ти је опали. Она ме пита шта ти је рекао, ја јој кажем нешто много лијепо о теби. И ми снимимо ту сцену. Док смо снимали ту сцену, ја одједном осјетим, један чудан осјећај у глави. Као кад прогуташ нешто, па ти застане у грлу. Тако ми је застало усред главе. Завршимо снимање. Ја дођем код Бојане и кажем јој да ми се нешто десило. Кад протресем главу, нешто ми је звонило. Погледају ме и кажу упао ти је кукуруз у уво'', испричао је Светозар Цветковић у подкасту “Агеласт”, пише Блиц.
