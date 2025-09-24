Logo

Љекари упозоравају: Жгаравица након јела може бити разлог за велику забринутост

24.09.2025

08:37

Ilustracija: Stomak, bolovi
Фото: Pixabay

Иако је жгаравица ријетка сметња за многе људе, љекар опште праксе упозорио је да упорни симптоми могу бити потенцијални знак озбиљне болести.

Углавном, жгаравица није стање о којем треба бринути и може се ублажити основним лијековима који се могу купити без рецепта. Међутим, Дан Баумгардт, љекар опште праксе у Бристолу и предавач на Универзитету у Бристолу, упозорава да дуготрајна пробавна сметња захтијева стручну помоћ.

Нокиа

Наука и технологија

Нокиа бренд још неће нестати

Наводи да жгаравица понекад може сигнализирати рефлукс киселине или, у ријетким случајевима, рак.

''Пробавне сметње су честе, али не увијек безопасне. Лијекови који се могу купити без рецепта могу пружити олакшање, а многа бенигна стања често се покажу као темељни узрок. Међутим, у неким случајевима, упорни симптоми могу сигнализирати озбиљније темељно стање, укључујући рак'', истакао је.

Пробавне сметње – или у медицинском жаргону, диспепсија – дефинишу се као нелагода или бол често праћена надутошћу, подригивањем, мучнином и осјећајем пуноће.

кречење-четка

Занимљивости

Даница је једини молер у свом граду: ''Нико није вјеровао да ово жена може да ради, сада ме сви ангажују''

Такође може укључивати ​​рефлукс киселине, што је када се желучана киселина враћа узводно и удара у стражњи дио грла, често остављајући пецкање и горак окус.

Према Баумгардту, пробавне сметње могу бити узроковане мноштвом фактора, укључујући: кафу, алкохол, зачињену или масну храну, пушење, трудноћу и обилне оброке. Заправо, можда већ сматрате да је тај осјећај краткотрајна посљедица посебно обилног оброка, иако осјећај може трајати и данима.

Неки лијекови, укључујући антидепресиве, ибупрофен, протуупалне лијекове и слично, такође могу изазвати симптоме пробавних сметњи. Пробавне сметње постају разлог за забринутост када симптоми потрају.

полиција ротација policija rotacija

Србија

Навијачи тукли: Младићи крвави тражили помоћ, један хитно оперисан

Чак и бол у прсима у подручју срца може опонашати осјећај пробавних сметњи, према ријечима љекара. Када се они који имају упорне пробавне сметње суочавају и с необјашњивим губитком тежине због болова у горњем дијелу трбуха, то је разлог за забринутост. То је посебно забрињавајуће за особе старије од 50 година јер је ризик од рака у тој фази већи.

Други знакови упозорења, према љекару, укључују жутицу (жутило коже, мучнину и повраћање те промијењену столицу).

Иако они који имају пробавне сметње могу бити у искушењу да посегну за лијеком који се може купити без рецепта, љекар Баумгардт потиче људе да се посавјетују са својим љекаром ако имају трајне и тешке проблеме с пробавом, посебно ако је присутан било који од горе наведених знакова упозорења, преноси Кликс.

