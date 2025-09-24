Logo

Навијачи тукли: Младићи крвави тражили помоћ, један хитно оперисан

Извор:

Телеграф

24.09.2025

08:00

Навијачи тукли: Младићи крвави тражили помоћ, један хитно оперисан

Двојица младића, браћа М. М. и Н. М. нападнута су синоћ у београдском насељу Карабурма, незванично сазнаје Телеграф.

Младићи, обојица стари 22 године, дошли су нешто послије поноћи крвави у Ургентни центар. Полицији су наводно рекли да их је већа група непознатих особа напала на Карабурми и да су приликом напада задобили више убода у тијело.

Како је разјашњено, до сукоба је дошло у Улици Милице Јанковић гдје су нападнути, сумња се, од групе навијача Партизана.

Н. М. је задобио убодну рану у предјелу ноге, а М. М. у предјелу леђа и хитно је пребачен у операциону салу.

Навијачи су им, како незванично сазнаје Телеграф.рс, разлупали и аутомобил.

Тагови:

Навијачи

Туча

