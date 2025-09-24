Навијачи тукли: Младићи крвави тражили помоћ, један хитно оперисан

Извор:
Телеграф
24.09.2025
08:00
Коментари:0
Двојица младића, браћа М. М. и Н. М. нападнута су синоћ у београдском насељу Карабурма, незванично сазнаје Телеграф.
Младићи, обојица стари 22 године, дошли су нешто послије поноћи крвави у Ургентни центар. Полицији су наводно рекли да их је већа група непознатих особа напала на Карабурми и да су приликом напада задобили више убода у тијело.
Како је разјашњено, до сукоба је дошло у Улици Милице Јанковић гдје су нападнути, сумња се, од групе навијача Партизана.
Н. М. је задобио убодну рану у предјелу ноге, а М. М. у предјелу леђа и хитно је пребачен у операциону салу.
Навијачи су им, како незванично сазнаје Телеграф.рс, разлупали и аутомобил.
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Друштво
1 ч0
Занимљивости
1 ч0
Србија
10 ч0
Србија
16 ч0
Србија
17 ч0
Србија
17 ч0
Најновије
Најчитаније
08
44
08
43
08
40
08
37
08
35
Тренутно на програму