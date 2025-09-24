Logo

Супер тајфун Рагаса носи све пред собом: Незапамћена катастрофа, има мртвих

24.09.2025

07:45

Коментари:

0
Супер тајфун Рагаса носи све пред собом: Незапамћена катастрофа, има мртвих
Фото: Tanjug / AP

Супер тајфун Рагаса, најснажнији тропски циклон на свијету ове године, данас је погодио Хонгконг ураганским вјетровима и бујичним кишама, док је у Тајвану изазвао велике поплаве у којима је страдало 14 људи, а 124 се води као нестало.

У источном округу Хуалијен на Тајвану, баријерно језеро Матаи’ан Крик се прелило након што су га препуниле набујале ријеке, поплавивши општину Гуангфу гдје је забиљежен и највећи број жртава, саопштили су локални званичници.

У Хонгконгу су огромни таласи потопили путеве, стамбене објекте и хотеле уз обалу, док су поплаве захватиле и острво Лантау на којем се налази међународни аеродром.

Рагаса, са вјетровима до 200 км/х, креће се ка кинеској провинцији Гуангдонг, једној од најнасељенијих у земљи, гдје живи више од 125 милиона људи. Очекује се да ће тајфун задржати снагу супер тајфуна све до удара у копно.

Власти Хонгконга издале су највиши ниво упозорења (сигнал 10), затвориле школе и јавни превоз, а отворено је 49 привремених склоништа. Највиши степен упозорења проглашен је и у Макау, док је у Гуангдонгу евакуисано више од 770.000 људи.

Кинеске поморске власти први пут ове године издале су "црвено" упозорење у градовима Гуангџоу, Шенжен, Фошан и Донггуан, са око 50 милиона становника. Истовремено, кинеско Министарство за ванредне ситуације послало је десетине хиљада шатора, склопивих кревета, расветне опреме и друге помоћи у погођена подручја.

Шта треба знати о Рагасином деструктивном маршу

Супер тајфун Рагаса креће се ка јужној Кини након што је у уторак протутњао сјеверним Филипинима. Ово је кратки преглед разарања које је до сада изазвао.

Филипини

Најмање једна особа је погинула на Филипинима након што је у понедјељак ураган Рагаса прошао кроз удаљена сјеверна острва и поплавио градове.

Тајван

Рагасе изазвале су изливање језера из корита на истоку Тајвана, усмртивши најмање 14 људи и оставивши 120 несталих, јавили су локални медији. Језеро је настало у јулу од клизишта које је изазвао тајфун Вифа.

Хонг Конг

Међународни аеродром и школе у ​​граду су затворени у очекивању олује. Хонгконшка опсерваторија је издала највиши ниво упозорења на олују, позивајући људе да остану унутра.

Кина

Више од милион људи је евакуисано из јужне провинције Гуангдонг, гдје се очекује да ће Рагаса стићи до копна.

Јужни кинески градови Џухај, Шенжен и Гуангџоу - сви који се налазе у провинцији Гуангдонг - спремају се за продор морске воде око поднева по локалном времену.

У Џухају, полиција патролира улицама са мегафонима, говорећи људима да остану код куће - иако се њихова упозорења једва чују од завијања ветра и кише.

(Курир)

Подијели:

Тагови:

Супер тајфун Рагаса

Кина

tajfun

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Имате ову новчаницу, честитамо за њу можете добити пар десетина хиљада евра

Занимљивости

Имате ову новчаницу, честитамо за њу можете добити пар десетина хиљада евра

1 ч

0
Посебна сједница Народне скупштине о пријевременим изборима

Република Српска

Посебна сједница Народне скупштине о пријевременим изборима

1 ч

0
Трамп се потпуно окренуо и ударио по Русији: Украјина може вратити све, "тигар од папира"

Свијет

Трамп се потпуно окренуо и ударио по Русији: Украјина може вратити све, "тигар од папира"

1 ч

2
Археолози пронашли стари краљевски замак

Занимљивости

Археолози пронашли стари краљевски замак

1 ч

0

Више из рубрике

Вучић се састао са Марком Рубиом: Ево шта је био фокус разговора

Свијет

Вучић се састао са Марком Рубиом: Ево шта је био фокус разговора

1 ч

0
Трамп се потпуно окренуо и ударио по Русији: Украјина може вратити све, "тигар од папира"

Свијет

Трамп се потпуно окренуо и ударио по Русији: Украјина може вратити све, "тигар од папира"

1 ч

2
59-годишњу жену Људмилу појео медвјед

Свијет

Медвјед растргао и појео жену: Пронађене само чизме и канта

2 ч

0
Драматично упозорење: Убиство Чарлија Кирка неће бити једино

Свијет

Драматично упозорење: Убиство Чарлија Кирка неће бити једино

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

44

Глумац објавио кадрове са сета: ''Овако се снимају интимне сцене''

08

43

АМС упозорио возаче на опасност

08

40

Пољански: Брисел окреће точкове рата и приказује Русију као непријатеља

08

37

Љекари упозоравају: Жгаравица након јела може бити разлог за велику забринутост

08

35

Плашили вас развој технологије? Овај робот је побиједио гравитацију

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner