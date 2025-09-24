Супер тајфун Рагаса носи све пред собом: Незапамћена катастрофа, има мртвих

24.09.2025
Супер тајфун Рагаса, најснажнији тропски циклон на свијету ове године, данас је погодио Хонгконг ураганским вјетровима и бујичним кишама, док је у Тајвану изазвао велике поплаве у којима је страдало 14 људи, а 124 се води као нестало.
У источном округу Хуалијен на Тајвану, баријерно језеро Матаи’ан Крик се прелило након што су га препуниле набујале ријеке, поплавивши општину Гуангфу гдје је забиљежен и највећи број жртава, саопштили су локални званичници.
У Хонгконгу су огромни таласи потопили путеве, стамбене објекте и хотеле уз обалу, док су поплаве захватиле и острво Лантау на којем се налази међународни аеродром.
Рагаса, са вјетровима до 200 км/х, креће се ка кинеској провинцији Гуангдонг, једној од најнасељенијих у земљи, гдје живи више од 125 милиона људи. Очекује се да ће тајфун задржати снагу супер тајфуна све до удара у копно.
Власти Хонгконга издале су највиши ниво упозорења (сигнал 10), затвориле школе и јавни превоз, а отворено је 49 привремених склоништа. Највиши степен упозорења проглашен је и у Макау, док је у Гуангдонгу евакуисано више од 770.000 људи.
At least 14 people were killed when a decades-old lake barrier burst in Taiwan, a government official said Wednesday, after Super Typhoon Ragasa pounded the island with torrential rainshttps://t.co/GDxlN5aUGD — AFP News Agency (@AFP) September 24, 2025
🎥 CCTV footage of flooded bridge in Taiwan's Hualien after lake… pic.twitter.com/VtVwwpmlV2
Кинеске поморске власти први пут ове године издале су "црвено" упозорење у градовима Гуангџоу, Шенжен, Фошан и Донггуан, са око 50 милиона становника. Истовремено, кинеско Министарство за ванредне ситуације послало је десетине хиљада шатора, склопивих кревета, расветне опреме и друге помоћи у погођена подручја.
Супер тајфун Рагаса креће се ка јужној Кини након што је у уторак протутњао сјеверним Филипинима. Ово је кратки преглед разарања које је до сада изазвао.
Најмање једна особа је погинула на Филипинима након што је у понедјељак ураган Рагаса прошао кроз удаљена сјеверна острва и поплавио градове.
Super Typhoon Ragasa is expected to make landfall in China after bringing torrential rain and damaging winds to parts of Taiwan and the Philippines.— AccuWeather (@accuweather) September 24, 2025
With evacuations underway, several schools and businesses were closed, and hundreds of flights were canceled in Hong Kong ahead of… pic.twitter.com/B1al5hosGo
Рагасе изазвале су изливање језера из корита на истоку Тајвана, усмртивши најмање 14 људи и оставивши 120 несталих, јавили су локални медији. Језеро је настало у јулу од клизишта које је изазвао тајфун Вифа.
Међународни аеродром и школе у граду су затворени у очекивању олује. Хонгконшка опсерваторија је издала највиши ниво упозорења на олују, позивајући људе да остану унутра.
This happened at the Fullerton Hotel Ocean Park in Hong Kong a couple hours ago. I have never seen anything like this before. — Eric Yeung 👍🚀🌕 (@KingKong9888) September 24, 2025
I was up at 4 am taping my windows because water was just pouring in…
Ragasa is indeed a super Typhoon 🌀… pic.twitter.com/O59FJbGLsE
Више од милион људи је евакуисано из јужне провинције Гуангдонг, гдје се очекује да ће Рагаса стићи до копна.
Јужни кинески градови Џухај, Шенжен и Гуангџоу - сви који се налазе у провинцији Гуангдонг - спремају се за продор морске воде око поднева по локалном времену.
У Џухају, полиција патролира улицама са мегафонима, говорећи људима да остану код куће - иако се њихова упозорења једва чују од завијања ветра и кише.
(Курир)
