Медвјед растргао и појео жену: Пронађене само чизме и канта

Извор:

АТВ

24.09.2025

06:45

59-годишњу жену Људмилу појео медвјед
Фото: Приватна архива

Застрашујући случај напада медвједа догодио се на руском острву Сахлин када је медвјед растргао и појео 59-годишњу жену, за коју су тамошњи медији навели само да се зове Људмила.

Хорор се догодио док је жена са још једном мјештанком брала шумске плодове. Друга жена је успјела да се спаси, јављају руски медији и додају да је она одмах контактирала спасилачке службе и шумске чуваре.

Чизме настрадале жене
Чизме настрадале жене

Током потраге, спасиоци су пронашли дијелове тијела страдале жене, али и мечку која је наводно током напада била са младунчетом.

tramp zelenski tanjug ap

Свијет

Трамп поручио Зеленском у УН: Русија посједује велику војну моћ

Женка медвједа је убијена, а у њеној утроби су пронађени остаци тијела.

На самом мјесту догађаја пронађене су чизме несрећне жене и канта у коју је скупљала шумске плодове.

Руски медији јављају да је младунче медвједа које је било са мечком побјегло у шуму.

