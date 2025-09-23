Трамп поручио Зеленском у УН: Русија посједује велику војну моћ

Извор:
Sputnjik
23.09.2025
20:15
Коментари:0
Русија посједује велику војну моћ, изјавио је амерички предсједник Доналд Трамп на састанку са Владимиром Зеленским на маргинама Генералне скупштине Уједињених нација.
Амерички предсједник је, на питање да ли и даље вјерује руском предсједнику Владимиру Путину, поручио да ће одговор на то питање дати у року од мјесец дана.
Сцена
Дарко Лазић се прије пјевања бавио овим занатом
Када је ријеч о безбједносним гаранцијама за Украјину, шеф Бијеле куће је оцијенио да је прерано за одговор на то питање.
Поред тога, коментаришући претходне инциденте са дроновима у неким европским државама, Трамп је оцијенио да земље НАТО-а треба да оборе руске авионе ако уђу у ваздушни простор алијансе.
Поред тога, амерички лидер је истакао да је руска економија у "ужасном" стању због сукоба у Украјини.
Друштво
Метеоролози већ причају о снијегу: Гдје ће га бити највише
Такође је констатовао да очекује да ће Мађарска одбити његов захтјев да престане да купује руску нафту и додао да није искључено да ће размотрити то питање са мађарским премијером Виктором Орбаном.
На почетку састанка, Трамп га је назвао веома важним.
Економија
34 мин0
Свијет
40 мин0
Друштво
40 мин0
Свијет
43 мин0
Свијет
40 мин0
Свијет
43 мин0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму