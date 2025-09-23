Logo

Трамп поручио Зеленском у УН: Русија посједује велику војну моћ

Русија посједује велику војну моћ, изјавио је амерички предсједник Доналд Трамп на састанку са Владимиром Зеленским на маргинама Генералне скупштине Уједињених нација.

Амерички предсједник је, на питање да ли и даље вјерује руском предсједнику Владимиру Путину, поручио да ће одговор на то питање дати у року од мјесец дана.

darko lazic

Сцена

Дарко Лазић се прије пјевања бавио овим занатом

Када је ријеч о безбједносним гаранцијама за Украјину, шеф Бијеле куће је оцијенио да је прерано за одговор на то питање.

Поред тога, коментаришући претходне инциденте са дроновима у неким европским државама, Трамп је оцијенио да земље НАТО-а треба да оборе руске авионе ако уђу у ваздушни простор алијансе.

Поред тога, амерички лидер је истакао да је руска економија у "ужасном" стању због сукоба у Украјини.

Снијег

Друштво

Метеоролози већ причају о снијегу: Гдје ће га бити највише

Такође је констатовао да очекује да ће Мађарска одбити његов захтјев да престане да купује руску нафту и додао да није искључено да ће размотрити то питање са мађарским премијером Виктором Орбаном.

На почетку састанка, Трамп га је назвао веома важним.

Доналд Трамп

Володимир Зеленски

