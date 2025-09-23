Афричка куга забиљежена на дивљој популацији у Српцу, предузете мјере санације

"Најмање што желимо је да ширимо панику. Афричка куга свиња се није појавила у Српцу код домаће популације, у питању је једна дивља свиња која је одстрељена на Мотајици, тј, на општини србачкој", рекао је Негослав Лукић, помоћник министра за ветеринарство.

Терен је, тврди Лукић, под апсолутном контролом ветеринарске службе и раде се санације. Од почетка године забиљежено је 12 жаришта са 95 свиња заражених афричком кугом, међу којима има и оних из дивље популације. ИЗ Ветеринарског института "др Васо Бутозан" подсјећају да раде константно анализе узорака са терена, провјеравају сваку сумњиву ситуацију. Само од почетка године извршена је анализа на више од 3000 животиња. Упућују апел свима који имају животиње на својим газдинствима.

"Поштовани пољопривредници јако је важно да поведете рачуна на својим имањима, афричка куга свиња је таква да се борите на нивоу имања , ви морате повести рачуна да ваша имања буду довољно заштићена од уласка вируса, све оно што ми урадимо је само посљедица и циљ је спријечити даље ширење болести, морате повести рачуна о биосигурносним мјерама", рекао је Драган Кнежевић, директор ЈУ Ветеринарски институт Републике Српске "Др Васо Бутозан".

Биосигурносне мјере спречавају улазак вируса на фарме. Неопходно је мијењати гардеробу , пазити одакле долази храна за животиње, не дозволити улазак накупаца са приколицама. Вирус се преноси механички. Заражено подручје је оно које се налази 5 километара од фарме на којој је забиљежена афричка куга,а као угрожено се води оно на око 10 километара удаљености. Сточари на тим подручјима не смију продавати свиње, упозоравају из Републичког инсектората.

"Будите савјесни, немојте своје животиње нелегално продавати , јер то је нелегалан транспорт животиња. Оне изгледају здраво,а можда су у инкубацији имају вирус који дање шире - Нелегалним транспортом наносимо огромне штете , немогуће је да зачепимо све уливе и све сокаке у 24 сата", рекао је Владимир Милијевић, главни ветеринарски републички инспектор.

Вирус афричке куге још дуго неће нестати и са њим ћемо морати научити да живимо. Он циркулише, присутан је спорадично код дивље популације која дневно може да пређе и до 50 километара. Вирус афричке куге свиња није опасан по људе, али се извори заразе морају уништавати како би се спријечило њено ширење и сачувао сточни фонд, истичу стручњаци.