Шта је афричка свињска куга?

Извор:

Глас Српске

23.09.2025

16:23

Шта је афричка свињска куга?
Фото: Pexels

Афричка свињска куга (ASK), смртоносна вирусна болест која погађа домаће и дивље свиње, наставља да се шири регионом и изазива велике економске губитке у сточарству.

Данас је потврђено да се појавила и у Српској.

Иако није опасна за људе нити се преноси на друге животиње, ASK представља једну од највећих пријетњи производњи свињског меса у Европи.

Према информацијама Министарства пољопривреде Хрватске, узрочник је ДНК вирус из породице Asfarviridae, изузетно отпоран у околини. У месу заражених свиња може преживјети мјесецима, па чак и у прерађевинама као што су кобасице и суво месо. Главни извор заразе су дивље свиње, али се вирус може преносити и индиректно – преко одјеће, обуће, возила, опреме или хране.

stasa kosarac

БиХ

Кошарац: ''Тројка'' шири антируску хистерију и угрожава привредни развој ФБиХ

Симптоми код заражених свиња укључују високу температуру, губитак апетита, летаргију, пролив и крварења по кожи. У најтежим случајевима смртност достиже и до 100 одсто, а неке животиње угину прије него што се симптоми уопште појаве. Чак и ако се опораве, остају трајни клионоше вируса и представљају извор заразе за остале.

Зашто се уништавају и здраве свиње

Иако болест није опасна за људе, у случају појаве ASK на фарми све свиње морају бити усмрћене. То је такозвана „stamping out“ метода, којом се спречава да вирус настави да кружи и шири се.

"Уништавањем заражених и потенцијално заражених грла спречава се патња животиња, али и катастрофални економски губици који би погодили цијелу индустрију", наводе стручњаци.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Дошло до коалиције муслимана и опозиције у Српској

Код појаве болести код домаћих свиња се примјењују строге мјере биосигурности:

- забрана пашног држања свиња и њиховог пуштања на отворене површине без двоструке ограде,

- редовна дезинфекција опреме и возила,

- контролисано одлагање отпада животињског поријекла,

- обавезно пријављивање угинућа или симптома надлежним ветеринарским службама.

Болест без лијека

За сада не постоји ни вакцина ни лијек против афричке свињске куге, па је превенција једини начин борбе. Управо зато надлежне институције упозоравају пољопривреднике и ловце да буду опрезни, јер је сваки унос вируса на фарму потенцијално кобан за цијели регион, пише Глас.

