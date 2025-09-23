Додик: Дошло до коалиције муслимана и опозиције у Српској

Извор:
АТВ
23.09.2025
16:17
Предсједник Републике Српске Милорад Додик рекао је да сутра треба размотрити закључке Народне скупштине јер је дошло до коалиције између муслимана и опозиције у Српској.
Након сједнице Извршног комитета СНСД-а, Додик је рекао да неће одустати од најављеног референдума у Српској.
Како је рекао, чека се одлука Уставног суда Републике Српске.
"Референдум не би требало нико да оспорава", каже Додик.
Говорећи о новој Влади Републике Српске, рекао је да је СНСД одбацио сваки приговор на легитимност нове Владе.
"Очекујемо да нови састав Владе појача активности у погледу афирмације Српдке као стране у уставном споразуму", рекао је Додик.
Ми очекујемо, каже Додик, да Влада настави са програмом одбацивања Шмита као лажног високог представника и да одбацимо активност и које је преузео.
Разматрали смо актуелну ситуацију и почели смо од чињенице је да је Република Српска добила нову Владу - рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
"Не прихватамо шта је урадио у прошлости. И то је било антидејтонски и сматрамо да је понашање друге стране муслимана Бошњака јер су одлуке странца проводили путем институција на бази нелегалних одлука", рекао је Додик.
Навео је да очекују да Влада сачини подршку и план подршке јавним предузећима у смислу реорганизације и да направи читав један план и утврди одговорност за пропусте досадашње и да размотри понашање судова и тужилаштава.
"Тражимо од Владе да одржи стабилност фискалног система који је стабилан и извршава обавезе и не видимо изазове који би га угрозили. Очекујемо да ће Влада оријентисати политику на помагању домаћинстава и породица. Реално је сагледати положај породица и усмјерити се на општу подршку тој структури".
