Српска тиктокерка (27) родила кћерку 19 година старијем бизнисмену

Српска Тиктокерка Анђела Шимшић, која живи у Калифорнији, породила се и на свијет донијела ћерку.
Анђела је у браку са 19 година старијим супругом Рудијем, а најљепше вијести подијелила је на Тиктоку.
Породица се снимала у породилишту, а затим и како тата носи насљедницу.
Поносна мама је написала да је пар ћерки дао име Ариа.
Ово име све је популарније код нас, па је тако Александра Пријовић, исто име дала својој наследници.
"Увијек су ме занимали старији мушкарци"
Иначе, Анђела је одговарала на питања на Тиктоку и том приликом дотакла се разлике у годинама између ње и њеног изабраника.
- Руди је 19 година старији од мене, знам да је то код нас мало табу и да је то мало већа разлика и да људи кад су на почетку чули да је мој момак толико старији били у шоку. Али искрено да вам кажем никада нисам обраћала пажњу на те коментаре зато што ја лично нисам осјетила неку разлику између нас. Ја сам рано отишла од куће сама у Америку и била сам приморана да сазрим, самим тим увијек су ме занимали старији мушкарци кад сам дошла овдје. Јесам у Београду била и са старијима и са млађима, и било је то супер за неку везу, али за брак или озбиљан живот не - рекла је она и додала:
- Када се заљубиш и када те срце води и када те душе води ка некоме, једноставно не можеш против себе. Ако је теби лијепо са том особом и ако те та особа испуњава, ако видиш будућности, то је поприлично једноставно, само што људи компликују.
Иначе, Анђела и њен двије деценије старији муж правили су вјенчање у лукс ризорту "Портомонтенегро", а она неријетко показује живот на високој нози поред америчког милионера.
