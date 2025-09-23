Logo

Глумац (35) умро од срчаног удара

Глумац (35) умро од срчаног удара
Фото: Printscreen/Instagram/mikeheslin

Глумац Мајкл Хеслин (35) преминуо је од изненадног срчаног удара током рођенданског путовања у Лас Вегас након што особље ресторана наводно није извело реанимацију — па чак и спријечило жену да покуша да му спаси живот.

Срушио се у ресторану у хотелу "АРИА" на Стрипу у јуну док је славио с мужем Скотијем Динамом и пријатељима.

Његов супруг сада је поднио тужбу за противправну смрт, оптужујући ресторан да је допустио трагедију која је могла да се избегне и истичући бројне вишеструке пропусте у пружању помоћи која спасава живот, преноси Daily Mail.

Тужба поднесена 18. септембра тврди да особље није учинило ништа док је Хеслин показивао очите знакове медицинске нужде, те да су чак насилно ометали гошћу која је покушала да изведе ЦПР.

Иако је ресторан имао дефибрилатор (АЕД), наводно га нико није донио, а Хеслинови пријатељи кажу да су били насилно избачени из објекта док се одвијала драма.

Тужба наводи пет основа: противправна смрт, губитак брачне заједнице, немар, немарно запошљавање, задржавање, обука и надзор, те груби немар, преноси Курир.

Такође се тврди да су након што је особље спријечило гошћу да помогне Хеслину, његови пријатељи били изложени претњама хапшењем јер су покушали да интервенишу и пружити помоћ.

Када су пријатељи покушали да сниме инцидент, запослени су наводно захтијевали да обришу своје видеозаписе.

У тужба се тражи одштета већу од 30.000 долара, трошкови сахране и кривична одштету, уз тврдњу да је Хеслинова смрт била директна и непосредна посљедица д‌јела и пропуста оптужених.

