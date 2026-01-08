Logo
Аларм у Њемачкој: Расте незапосленост

08.01.2026

08:05

Аларм у Њемачкој: Расте незапосленост
Фото: Mikhail Nilov/Pexels

Стопа незапослености у Њемачкој у децембру износи 6.2 одсто, а број незапослених порастао је за 3.000 у односу на октобар, и износи 2.908 милиона, показују данас објављени подаци тамошње Савезне агенције за рад (БА).

На годишњем нивоу, број незапослених у Њемачкој је порастао за 101.000 у односу на децембар 2024. године, а стопа незапослености је виша за 0.2 у односу на децембар 2024.

На конференцији за штампу одржаној данас у Нирнбергу, директорка БА Андреа Налес рекла је да тржишту рада у Њемачкој недостаје економског замаха, и да очекује да ће се тренд слабих резултата наставити, наводи се у извјештају њемачке Савезне агенција за рад.

Путеви, Пријечани

Друштво

Смањите брзину: Снијег и поледица отежавају саобраћај

Њихови подаци наводе да је у децембру забиљежено 619.000 отворених радних мјеста у Њемачкој, што је за 35.000 мање него у истом мјесецу 2024. године.

У извјештају за децембар истакнуто је и то да 1.033.000 људи у Њемачкој прима накнаду за незапосленост, што значи да их је за 102.000 више него годину дана раније.

Као и претходног мјесеца, приближно седам одсто радно способног становништва у Њемачкој и даље остаје зависно од социјалне помоћи, напомиње се у извјештају, преноси "24Седам".

