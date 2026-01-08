Logo
Large banner

Поводом Дана Републике у Бањалуци свечана академија

Извор:

АТВ

08.01.2026

07:27

Коментари:

0
Поводом Дана Републике у Бањалуци свечана академија
Фото: Уступљена фотографија

У Бањалуци ће данас и сутра, 9. јануара пригодним манифестацијама бити обиљежен Дан Републике.

Програмом обиљежавања предвиђено је да данас у 10.00 часова буду положени вијенци на гробљу Свети Пантелија, а у 11.00 часова на Тргу палих бораца НОР-а.

У 12.00 часова биће положени вијенци на Градском гробљу на Побрђу, те у 13.00 часова на Спомен-обиљежју 12 беба.

У 15.00 часова предвиђено је откривање Централног спомен-обиљежја борцима 1991-1995 на Тргу српских јунака, у 17.00 свечана академија у Спортској дворани "Борик", те у 18.00 часова свечани пријем у сједишту Владе Српске.

Снијег

Свијет

Упаљен наранџасти аларм: Олуја пријети Француској

У петак, 9. јануара, у 9.00 часова биће служена литургија у Храму Христа Спаситеља, а у 12.00 часова свечани дефиле на Тргу Крајине.

Девети јануар се слави као Дан Републике Српске, која је тог датума 1992. године настала под првобитним називом Република српског народа у БиХ.

Српску су основали српски посланици у тадашњој Скупштини БиХ након што су прегласани у кључним питањима о опстанку Југославије, а припадници друга два народа кренули у сецесију мимо воље Срба, који су имали статус конститутивног народа.

Назив Република српског народа у БиХ био је у употреби до 28. фебруара 1992. године и проглашења првог Устава, када је замијењен са Српска Република БиХ, који је кориштен до 12. августа 1992. године, када је уведен Српска Република. Тај назив је септембра 1992. године замијењен садашњим - Република Српска.

Подијели:

Тагови:

9. јануар - Дан Републике Српске

Svečana akademija

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Упаљен наранџасти аларм: Олуја пријети Француској

Свијет

Упаљен наранџасти аларм: Олуја пријети Француској

2 ч

0
Брачни пар Јозић пронађен мртав на Аруби

Свијет

Брачни пар Јозић пронађен мртав на Аруби

2 ч

0
Сибирска зима стиже: Припремите се за екстремне хладноће

Друштво

Сибирска зима стиже: Припремите се за екстремне хладноће

2 ч

0
Обустава саобраћаја у овим бањалучким улицама

Бања Лука

Обустава саобраћаја у овим бањалучким улицама

2 ч

0

Више из рубрике

Додик уприличио божићни ручак са Родом Благојевићем

Република Српска

Додик уприличио божићни ручак са Родом Благојевићем

16 ч

2
Вулић: Отворени удар Суда БиХ на српски народ, историја се понавља

Република Српска

Вулић: Отворени удар Суда БиХ на српски народ, историја се понавља

18 ч

0
Рајилић: Политичко, а не правно дјеловање Суда БиХ

Република Српска

Рајилић: Политичко, а не правно дјеловање Суда БиХ

18 ч

0
Којић: Суд БиХ "снајперско гнијездо" из којег се најбоље пуца по Србима

Република Српска

Којић: Суд БиХ "снајперско гнијездо" из којег се најбоље пуца по Србима

18 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

57

Потпуна финансијска независност чека ова 4 знака

08

46

Нестанак струје направио проблеме: Више бањалучких насеља данас без воде

08

42

Oбустављен саобраћај за теретњаке на више магистралних дионица

08

33

Стевандић: Све што су покушали да нам забране добили су дупло

08

26

Колика је пензија ако се пријевремено пензионишете?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner