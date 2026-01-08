Logo
Large banner

Сибирска зима стиже: Припремите се за екстремне хладноће

Извор:

АТВ

08.01.2026

07:11

Коментари:

0
Сибирска зима стиже: Припремите се за екстремне хладноће
Фото: Танјуг/АП

Наставља се нестабилно вријеме у Босни и Херцеговини. Након сњежних падавина и обилне кише, метеоролози за данас најављују сибирску зиму у неким дијеловима земље.

Метеоаларм је издао наранџасто упозорење за подручје Бањалуке, Приједора и Бихаћа због ниске јутарње температуре која ће падати до минус 15 степени Целзијусових.

За регију Бањалука прогнозирана је јутарња температура од минус 15 до минус осам, за регију Приједор од минус 14 до минус осам, а за регију Бихаћ минус 10 степени.

Бањалука, путеви, киша

Бања Лука

Обустава саобраћаја у овим бањалучким улицама

Федерални хидрометеоролошки завод издао је упозорење због очекиване ниске температуре ваздуха за сутра и за петак, 9. јануара.

Упозорење се односи на Крајину за данас, а за централна, источна и сјеверна подручја за петак, 9. јануар.

Подијели:

Таг:

Временска прогноза

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Обустава саобраћаја у овим бањалучким улицама

Бања Лука

Обустава саобраћаја у овим бањалучким улицама

2 ч

0
Данас је Сабор Пресвете Богородице: Изговорите молитву да цијела година буде успјешна

Друштво

Данас је Сабор Пресвете Богородице: Изговорите молитву да цијела година буде успјешна

2 ч

0
Водећи инсајдер открио стање Николе Јокића

Кошарка

Водећи инсајдер открио стање Николе Јокића

11 ч

0
Рубио открио план САД за Венецуелу: Састоји се од три корака

Свијет

Рубио открио план САД за Венецуелу: Састоји се од три корака

11 ч

0

Више из рубрике

Данас је Сабор Пресвете Богородице: Изговорите молитву да цијела година буде успјешна

Друштво

Данас је Сабор Пресвете Богородице: Изговорите молитву да цијела година буде успјешна

2 ч

0
Издато наранџасто упозорење за Крајину

Друштво

Издато наранџасто упозорење за Крајину

14 ч

0
Први пут уприличено ломљење божићне чеснице

Друштво

Први пут уприличено ломљење божићне чеснице

15 ч

0
Сви су истрајни за оздрављење малог Кристијана (9): Лијечење се наставља у Француској

Друштво

Сви су истрајни за оздрављење малог Кристијана (9): Лијечење се наставља у Француској

16 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

57

Потпуна финансијска независност чека ова 4 знака

08

46

Нестанак струје направио проблеме: Више бањалучких насеља данас без воде

08

42

Oбустављен саобраћај за теретњаке на више магистралних дионица

08

33

Стевандић: Све што су покушали да нам забране добили су дупло

08

26

Колика је пензија ако се пријевремено пензионишете?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner