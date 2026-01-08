Сибирска зима стиже: Припремите се за екстремне хладноће

Извор:
Наставља се нестабилно вријеме у Босни и Херцеговини. Након сњежних падавина и обилне кише, метеоролози за данас најављују сибирску зиму у неким дијеловима земље.
Метеоаларм је издао наранџасто упозорење за подручје Бањалуке, Приједора и Бихаћа због ниске јутарње температуре која ће падати до минус 15 степени Целзијусових.
За регију Бањалука прогнозирана је јутарња температура од минус 15 до минус осам, за регију Приједор од минус 14 до минус осам, а за регију Бихаћ минус 10 степени.
Федерални хидрометеоролошки завод издао је упозорење због очекиване ниске температуре ваздуха за сутра и за петак, 9. јануара.
Упозорење се односи на Крајину за данас, а за централна, источна и сјеверна подручја за петак, 9. јануар.
