Рубио открио план САД за Венецуелу: Састоји се од три корака

07.01.2026

21:55

Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

План САД у три корака за Венецуелу састоји се од стабилизације, надгледања опоравка и транзиције након заробљавања предсједника Николаса Мадура, изјавио је амерички државни секретар Марко Рубио.

"Не желимо да земљу захвати хаос", рекао је Рубио у обраћању америчким сенаторима о плану администрације предсједника Доналда Трампа за латиноамеричку земљу.

Он је прецизирао да ће у другој фази бити осигурано "да америчке, западне и друге компаније имају приступ венецуеланском тржишту на праведан начин".

"Истовремено ће почети процес помирења на националном нивоу унутар Венецуеле, да би опозиционе снаге могле да буду амнестиране и пуштене из затвора или враћене у земљу, и почеће обнова цивилног друштва", додао је Рубио.

