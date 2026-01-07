Рубио открио план САД за Венецуелу: Састоји се од три корака

07.01.2026
21:55
Коментари:0
План САД у три корака за Венецуелу састоји се од стабилизације, надгледања опоравка и транзиције након заробљавања предсједника Николаса Мадура, изјавио је амерички државни секретар Марко Рубио.
"Не желимо да земљу захвати хаос", рекао је Рубио у обраћању америчким сенаторима о плану администрације предсједника Доналда Трампа за латиноамеричку земљу.
Он је прецизирао да ће у другој фази бити осигурано "да америчке, западне и друге компаније имају приступ венецуеланском тржишту на праведан начин".
"Истовремено ће почети процес помирења на националном нивоу унутар Венецуеле, да би опозиционе снаге могле да буду амнестиране и пуштене из затвора или враћене у земљу, и почеће обнова цивилног друштва", додао је Рубио.
