Сијарто: Европа све ближе сукобу са Русијом

07.01.2026
17:20
Западноевропске земље стварају ризик од директног рата са Русијом својом тежњом да успоставе војно присуство у Украјини, изјавио је мађарски министар спољних послова и трговине Петер Сијарто.
"Мађарска ће остати изван овога", објавио је Сијарто на "Иксу".
Он сматра да је такозвана коалиција вољних у Паризу изнијела приједлог који Европу гура ближе директном сукобу са Русијом.
Додао је да Будимпешта подржава мировне преговоре, укључујући преговоре на највишем нивоу између САД и Русије и да одлучно одбацује овај најновији потез ка рату.
