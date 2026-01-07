Logo
Сијарто: Европа све ближе сукобу са Русијом

07.01.2026

17:20

Сијарто: Европа све ближе сукобу са Русијом
Фото: АТВ

Западноевропске земље стварају ризик од директног рата са Русијом својом тежњом да успоставе војно присуство у Украјини, изјавио је мађарски министар спољних послова и трговине Петер Сијарто.

"Мађарска ће остати изван овога", објавио је Сијарто на "Иксу".

Он сматра да је такозвана коалиција вољних у Паризу изнијела приједлог који Европу гура ближе директном сукобу са Русијом.

Хроника

Обустављен саобраћај у Великом Блашку: Аутомобил завршио поред пута

Додао је да Будимпешта подржава мировне преговоре, укључујући преговоре на највишем нивоу између САД и Русије и да одлучно одбацује овај најновији потез ка рату.

